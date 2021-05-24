أطعمة مفيدة جداً لنضارة بشرة العروس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مايو 2021 10:41 صباحاً - لا يقتصر دور الأطعمة الطازجة وفوائدها فقط على صحة الجسم، والحميات الغذائيَّة، بل يتعداها إلى أكثر من ذلك، حيث إنَّ لها فوائد عديدة للبشرة.

وبعض الأطعمة يمكن أن تساعد في صفاء البشرة، وتقليل التجاعيد، وإعطاء مظهر مشرق ونضر وتحديداً للمقبلات على الزواج ويرغبن ببشرة صافية ونضرة.



قائمة بأهم الأطعمة المفيدة للبشرة وهي:

أطعمة مفيدة



- المكسرات: تحتوي على مجموعة من الفيتامينات ( BوE)، التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الإجهاد والتجاعيد، بالإضافة إلى أنَّها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنيَّة، التي تساعد على تقوية غشاء البشرة، والحفاظ عليها رطبة.

- الجزر: غنى بفيتامين «أ» والبيوتين، المهم لتطوير خلايا الجلد الجديدة، ومزود بالمواد المضادة للأكسدة التي تدعم صحة الكولاجين ومكافحة الالتهابات.

- السبانخ: مليئة بالمواد المضادة للأكسدة ومكافحة الشيخوخة، والمعادن مثل فيتامين (A، C، وK)، كما أنَّها تساعد البشرة في الحفاظ على رطوبتها.

ـ اللفت: يحتوي على الكاروتينات، وهي غنيَّة بالمواد المضادة للأكسدة، ويساعد على مكافحة الالتهاب ويزيل سموم الكبد، التي تنعكس على البشرة.

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