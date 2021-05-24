ابنة نادية العراقية تحيي أول عيد ميلاد لوالدتها عقب وفاتها: نفسي أشوفك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعربت مي محروس، ابنة الفنانة الراحلة نادية العراقية، عن حزنها الشديد تزامنا مع حلول أول عيد ميلاد لوالدتها بعد أسبوع من وفاتها.

وقد أحيت «مي» ذكرى ميلاد والدتها بكلمات مؤثرة كتبتها على «فيسبوك» قائلة: «ماما أول عيد ميلاد ليكي متبقيش جنبنا ومعانا، أكيد أنتي دلوقتي في الجنة ومبسوطة مع الملائكة وتيتا وجدو وأخواتك.. كان نفسي أقولك كل سنة وأنتي طيبة وابوسك واحضنك واعملك مساچ زي ما كنتي بتحبي».

وأضافت «الله يا ماما أنا مش مستوعبة إنك خلاص مشيتي وسبتينا من غيرك اتكسرنا من غيرك يا أمي أنا فعلاً مش قادرة أعيش من غيرك أنا عايزاكي وعايزة أشوفك بس عارفة أنه مينفعش لأنك عند ربنا الرحمن الرحيم وأكيد مبسوطة.. شكراً يا ماما على كل لحظة عشتيهالنا وعلى كل لحظة ضحكتينا وطبطبتي علينا، أنا بحبك أوي بجد يا روحي.. دايماً كنتي بتحمينا وحتى لما مشيتي بتحمينا.. أنا بحس بيكي حواليا وبحس بأنك بتطبطبي علينا الحمدلله».

وتابعت «ربنا مصبرنا بس أحنا موجوعين أوي يا ماما، محدش فينا مستوعب أحنا حاسين أنك مسافرة زي كل مرة وراجعة تاني وسطنا.. عمري ما كنت أتخيل أني هكتب كده ولا أني هحس الإحساس الصعب ده، كنت دايماً واثقة أنك هتفضلي عايشة وربنا هيفتكرني قبلك، بس ربنا أراد حاجة تانية، الحمدلله ماما الله يرحمك ويكرمك بجنته وسامحيني على أي حاجة كل سنة جاية وأنتي في الجنة وبين أيدين ربنا، بحبك وتعاليلي في الحلم أشوفك».

وفاة نادية العراقية

رحلت عن عالمنا الأحد قبل الماضي، الفنانة نادية العراقية عن عمر يناهز 58عاما، بعد صراع استمر أسبوعين مع مضاعفات فيروس كورونا والذي أدى لدخولها العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية ونقص نسبة الاكسجين لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.