خبير يكشف كيفية وقف تساقط الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن التغذية الصحيحة أساس الشعر القوي والجميل، وتشير إلى الفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية للحفاظ على الشعر ومنع تساقطه.

وتقول، قبل كل شيء يجب الاهتمام بفيتامين С، لأنه يساعد في إنتاج الكولاجين. بالطبع يحصل الجسم على هذا الفيتامين مع الأطعمة المختلفة التي نتناولها. ولكن نقصه قد ينتج عن قلة تناول الفواكه والخضروات والثمار. كما أن مادة الليسين (حمض أميني) تساعد أيضا في إنتاج الكولاجين. وهذه المادة موجودة في المواد الغذائية من أصل حيواني ونباتي أيضا، وفقا لروسيا اليوم.

وتضيف، من الضروري الحصول على مادة البيوتين (فيتامين В7) المسؤولة عن نمو الشعر. وهذا الفيتامين مثل فيتامين С موجود في العديد من المواد الغذائية، كما تنتجه البكتيريا المعوية أيضا.

وتؤكد الخبيرة على أهمية فيتامين В12 للجسم. ويلاحظ نقص هذا الفيتامين لدى النباتيين ومن يتبع حميات غذائية نباتية، وكذلك لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية في الجهاز الهضمي. ويسبب نقص هذا الفيتامين في الجسم، تحول لون الشعر إلى الرمادي بسرعة. هذا الفيتامين موجود في مواد غذائية حيوانية الأصل: اللحوم، الأسماك، البيض، ومنتجات الألبان.

ووفقا للأخصائية، يسبب نقص الزنك في الجسم تساقط الشعر وسوء نوعيته. وهذا العنصر موجود بنسبة عالية في الأسماك واللحوم والبقول والمكسرات والبذور والحبوب. ولكنها تشير إلى أن الجسم لا يمتص الزنك جيدا عند نقص البروتين.

وتضيف نفس هذه الأعراض تلاحظ عند نقص السيلينيوم في الجسم. وهذا العنصر مسؤول عن عمل الغدة الدرقية بصورة جيدة وحماية الشعر من الشيخوخة.

وأخيرا، عنصر النحاس مهم للحصول على صبغة الشعر وإنتاج الكولاجين. لذلك فإن نقصه يؤدي إلى تغير لون الشعر وظهور الشيب مبكرا وهذا العنصر موجود بنسبة عالية في الخضروات واللحوم والأسماك والمكسرات والحبوب.