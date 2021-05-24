روبي تستمع بالصيف على البحر.. ومتابعوها: أجمل واحدة من غير مجهود «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها وهي تستمتع بأجواء الصيف على الشاطئ.

وظهرت روبي في الصورة وهي على الشاطئ مرتدية «المايوه» ونظارة شمس معلقة على الصورة قائلة «أتمنى أن نعيش الصيف طوال العام».

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة: «بحسبك مني زكي، الواحد يشوفلك صورة يحس ببهجة، أجمل واحدة من غير مجهود، واخدة قلبي من زمان».

شائعة ارتباط روبي بوليد منصور

وخلال شهر مارس الماضي، تم تداول شائعة حول ارتباط الفنانة روبي بالمنتج وليد منصور، خاصة بعد تداول صور تجمعهما معا، وذلك بعد تعاونهما الفني في الألبوم الأخير، وصورتهما وهو يحتضنها ما أثارت الكثير من الجدل حول علاقتهما.

ونفى وليد منصور في تصريح لـ«الوطن»، كل هذه الشائعات مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، وأعرب وقتها عن سعادته بنجاحه معها في ألبومها الجديد «حتة تانية» الذي أعادها إلى الغناء بعد غياب 14 عاما.

ووقتها أيضًا ظلت روبي ملتزمة الصمت بشكل كبير، ولا تشارك سوى احتفالات وتفاعلات متابعيها مع أغنيتها، عبر خاصية القصص المصورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت بعد ذلك مقطع فيديو أظهر تواجدها بصحبة عزيز الشافعي، ووليد منصور، في أحد أماكن السهر، وتألقت «روبي» في غناء أغنيتها الجديدة التي تحمل الكثير من كلمات الغزل، وهي تشير بإصبعيها على «وليد» ما دفع عزيز الشافعي للتفاعل معهما.

وكانت دينا راشد خبيرة المكياج وزوجة «منصور»، ردت على الأخبار المتداولة، بشكل غير مباشر.

ونشرت «راشد» صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل «فيسبوك»: «أنا امرأة قوية، تخطيت معارك لا يمكن للبعض تخيلها، تذكر ذلك».