حورية فرغلي ترد على أمينة خليل: مش بتمسح فيها ولا بتبلى عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردت الفنانة حورية فرغلي على التصريحات التي أدلت بها الفنانة أمين خليل، بشأن صلة القرابة بينهما، عقب ظهور الأولى في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، لتؤكد على وجود هذه الصلة.

وقالت حورية فرغلي، ردًا على أمينة خليل: «معنديش عتاب لأي حد خالص من زملائي.. مكانش قصدي حاجة وأنا عارفة إن بيني وبين أمينة خليل قرابة من ناحية الأم.. لكن بسبب إني مولودة وعايشة برا مكانش فيه علاقة ودية بشكل حقيقي بينا وكنت مبسوطة بالقرابة دي إنه يكون حد في الوسط الفني بتربطني بيه قرابة ويكون بينا ود ونكون قريبين من بعض لكن ده محصلش».

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وأضافت «فرغلي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، عبر برنامجه «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث الفضائية»: «أخدت على خاطري شوية منها لما لقيتها مسألتش عليها وقت مرضي بس قولت أكيد هي مشغولة أو مش واخدة بالها أو مامتها مقالتلهاش، والعلاقة مش قريبة أوي بس فرحت إن فيه حد معايا في الوسط ممكن يكون قريب مني بس للأسف حاولت وهي مش عايزة ومش بتبلى عليها أو بتمسح فيها دي حاجة تشرفني».

كانت الفنانة أمينة خليل، قد نفت صلة القرابة بينها وبين حورية فرغلي في بيان صحفي، قائلة إنها ليست ابنة خالتة حورية فرغلي كما تداول عدد من المواقع والسوشيال، مضيفة أن العلاقة بينهما ليست إلا علاقة عائلية بعيدة تربط جدة «أمينة» بوالدة «حورية»، ولم يكن هناك اختلاط بينهما قبل دخولهما الفن أو بعده، بحسب البيان.

يذكر أن حورية فرغلي كانت قد وجهت اللوم إلى الفنانة أمينة خليل، بسبب عدم سؤال الأخيرة عنها فتره مرضها، وذلك خلال برنامج «واحد من الناس» قائلة: «مامتها بنت خالة مامتي، وهي لم تتصل بي دون معرفة السبب، في الأساس لسنا قريبين من بعض وهنا علاقة غريبة، ولكن هي لم تفكر في السؤال عني، ولم تأتيني منها أو من والدتها أي رسالة حتى».