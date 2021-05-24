مواد غذائية محظورة لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أدرج الخبراء 18 مادة غذائية في قائمة المواد التي يجب على من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم الامتناع عن تناولها.

ويشير موقع My Healthy Reads، إلى أنه لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم بتناول الأطعمة المالحة، لأنه في هذه الحالة يصبح من الصعب على الكلى تصفية الدم. وأن كمية الملح يجب ألا تزيد عن 1.5 ملليغرام في اليوم. كما تشمل هذه القائمة: الزيوت المكررة والسمن التي تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا-6. لأنها مضرة لمرضى السكري وتسبب امراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لروسيا اليوم.

وينصح الخبراء، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم بالامتناع عن تناول الفشار مع الإضافات، لأن نسبة السكر والملح فيه عالية. ويجب كذلك الامتناع عن تناول الجبن لأن معظم أنواعه تحتوي على نسبة عالية من الملح، بالإضافة إلى هذا يمكن أن يسبب الإفراط بتناول الجبن، ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويضيف الخبراء، كما يجب التخلي عن تناول الحساء الفوري وصلصة الطماطم المعلبة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وكذلك يجب الامتناع عن تناول اللحوم التي يمكن تخزينها فترة زمنية طويلة، وكذلك الأطعمة الصينية الجاهزة لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت، والبيتزا المجمدة والخيار المخلل، لأنه بالإضافة إلى الملح يحتوي على الخل أيضا.

ويؤكد الخبراء على ضرورة الامتناع عن تعاطي الكحول، لأن تناولها يسبب ارتفاعا مؤقتا لمستوى ضغط الدم وعلى المدى البعيد يسبب ارتفاعا دائما لمستوى ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى. بالإضافة إلى هذا تحتوي المشروبات الكحولية على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

ويوصي الخبراء بالامتناع عن تناول المعجنات والحلويات لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر. كما لا ينصحون بشرب المياه الغازية، والمشروبات المحتوية على نسبة عالية من الكافيين، لأنها تسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم.