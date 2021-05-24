بعد تهديد حسن الرداد بالقضاء.. غلق صفحة تنتحل شخصية إيمي سمير غانم على فيسبوك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أغلق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الصفحة المزيفة التي تنتحل شخصية الفنانة إيمي سمير غانم، وتضم حوالي مليون ونص متابع، وذلك بعد تحذير من زوجها الفنان حسن الرداد بمقاضاة القائمين على الصفحة الوهمية.

وأعلن الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم، من خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك عن غلق الصفحة قائلًا:«تم غلق الصفحة المزيفة وجاري اتخاذ الإجراءات تجاه المسئولين عن هذه الصفحة».

كان الفنان حسن الرداد قد حذر من حساب وهمي يحمل اسم زوجته «إيمي سمير غانم» يتابعه أكثر من مليون ونصف متابع على «فيس بوك»، مؤكدًا أنه سيقاضي ذلك الحساب.

وكتب حسن الرداد على حسابه الرسمي بفيسبوك: «أرجو عدم التعامل مع هذه الصفحة المزيفة وتناقل أخبار عن إيمي سميرغانم، حيث إنها صفحة لشخص منتحل شخصية إيمي، وإيمي ليس لديها أي صفحة على الفيسبوك وسوف أتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحبة أو صاحب الصفحة».

وكانت الصحفة التي أشار إليها الرداد قامت بنشر عدد من البوستات مثل صور لإيمي مع عدد من المعجبين وكتب عليها: «بحب الكلاب بصراحة زيادة عن اللزوم ودي حاجة مرهقة للأعصاب، مش بس كلاب الحيوانات والطيور وكله عاملين زى الأطفال كده بيكونوا عايزين حنية وبس الحياة مش أكل أو شرب، الرحمة، الرحمة دي نعمة من عند ربنا حلوة أوي الحمد لله دايما وابدا ربنا يحفظ الناس كلها ويشفي كل مريض ويارب دي أول دعوى ويحفظ كل الحيوانات الغلبانة دي».

فيديو جنازة سمير غانم وظهور حسن الرداد حاملا النعش وزوجته إيمي

وكان الفنان حسن الرداد قد ودع حماه الفنان سمير غانم الذي وافته المنية منذ أيام متأثرًا بإصابته بمرض الفشل الكلوي، كما وجه الشكر للأشخاص الذين تواصلوا معه هاتفيًا لتقديم واجب العزاء بأكثر من منشور على «فيس بوك» وكذلك رامي رضوان، الذي زف بشرى لمتابعيه بسلبية مسحة دلال عبد العزيز.