هالة صدقي تنشر صورا لـ إيمي ودنيا سمير غانم: تايهين من غير أمهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة هالة صدقي مجموعة من الصور لدنيا وإيمي سمير غانم، أثناء جنازة والدهما الفنان الراحل سمير غانم، قبل أيام متأثرًا بإصابته بمرض الفشل الكلوي وفيروس كورونا، لتعبر عن تعاطفها معهما.

وشاركت الفنانة هالة صدقي، صورا من جنازة الفنان الراحل سمير غانم، والتي لم تحضرها زوجته دلال عبدالعزيز بسبب عدم معرفتها بخبر الوفاة، حيث مازالت تتلقى العلاج داخل أحد الستشفيات بالقاهرة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأبدت هالة صدقي تعاطفها مع هذه اللحظات بعد أن شاركت صورا لابنتي سمير غانم ودونت عليها: «إحساسي في اللحظة دي أن إيمي ودنيا رجعوا أطفال، وبالرغم من وقفة أزواجهم المحترمين حسن ورامي في ظهرهم لكن تايهين من غير أمهم».

وأضافت: «يا رب ما يحرم حد من أي غالي ولا عزيز ويلاقي الأيد اللي تطبطب عليه وتشده وقت الشدة، ربنا يرجعلهم أمهم بألف خير».

وفي سياق منفصل علقت الفنانة هالة صدقي، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة يسرا، لحضورها بعد ظهورها في حفل زفاف ابن أحد رجال الأعمال، بعد ساعات من تشييع جثمان صديقهم الفنان الراحل سمير غانم.

أول تعليق من هالة صدقي على الإشادات بها عقب اعتذارها عن حفل زفاف بسبب وفاة سمير غانم

وجاء تعليق الفنانة هالة صدقي من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، قائلة: «يسرا دي طول النهار في مجاملات في العزا وفي مستشفيات وفي ملاجئ، مبتعديش أي مناسبة سيئة أو حزينة، هي ست مجاملة بطبعها، إنت متعرفش علاقة أي فنان بصاحب الفرح، لما مثلا يبقى أخويا بنته حتتجوز يوميها، وحصل وفاة لزميل هل أنا مش حروح فرح أخويا أو فرح أختي، هل ده منطقي؟».

كما شكرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها على «انستجرام» كل من أشاد بموقفها واعتذارها عن حضور عدد من المناسبات بعد علمها بوفاة سمير غانم.