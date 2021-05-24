الإفتاء توضح حكم زواج الرجل من بنت مطلقته

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «سأل أحد الشيوخ قال: تزوج رجل بامرأة وهما بالغان ودخل بها، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر وخلفت منه بنات؛ يريد الزوج الأول أن يتزوج بإحداهن. فهل يجوز له ذلك شرعا؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 5251 بأنه: «اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن زواج هذه المرأة من زوجها الأول وهما بالغان ودخوله بها يحرم بناتها عليه. فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال: لا يحل لزوجها الأول أن يتزوج بأية بنتٍ من بناتها المرزوقات لها من زوجها الثاني. وبهذا علم الجواب عن السؤال».