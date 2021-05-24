الامارات | «أرض العجائب».. ضوء على جوانب خفية من دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أرض العجائب».. ضوء على جوانب خفية من دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أول معرض فردي لها، تسلط التشكيلية الإماراتية هند مزينة الضوء في «أرض العجائب» على جوانب خفية من دبي، خصوصاً خلال فترة الجائحة، في ضيافة مركز «تشكيل» بمنطقة ند الشبا.

وأعلن المركز أن المعرض يشكل المحصلة الـ12 في سلسلة الفعاليات العامة التي تقام لخريجي برنامج الممارسة النقدية الذي ينظمه «تشكيل».

ويستعرض «أرض العجائب» فهم الفنانة المتجدد لدبي، الذي اكتسبته خلال العام الماضي، وجسدته بعدسة التصوير الفوتوغرافي والأفلام، بطريقة تُبرز العناصر غير الملحوظة التي تزخر بها هذه المدينة الحيوية.

ويخوض «أرض العجائب»، الذي يستمر حتى السادس من يوليو المقبل، في الذاكرة الجماعية وطريقة تمثيل دبي ودولة الإمارات في وسائل الإعلام، ويشكّل خلاصة لأبحاث هند وأعمالها على مدى عام ضمن دورة عام 2020 من برنامج الممارسة النقدية لمركز «تشكيل».

وتستكشف الفنانة الإماراتية تأثير الجائحة في دبي، المدينة المتسمة بسرعة الحركة والتطور، إذ وثقت بالتصوير الفوتوغرافي والأفلام مظاهر متوقفة - مثل معظم مدن العالم - بسبب الجائحة في مدينة لطالما اشتهرت بطرق سريعة تُعدّ شرايين حياة نابضة، وحركة بناء لا تهدأ، وشوارع عامرة بالمارة في جميع الأوقات.

من جانبها، أعربت نائبة مدير مؤسسة «تشكيل»، ليسا باليتشغار، عن سعادتها بانطلاقة موسم صيف 2021 بمعرض هند مزينة، الذي يشكل «تجسيداً ورصداً لدبي في هذه الأوقات غير المسبوقة».

وأضافت «يعد (أرض العجائب) أول معرض فردي لهند، وثالث فعالية عامة تنجم عن دورة عام 2020 من برنامج الممارسة النقدية من مركز تشكيل».

وتابعت باليتشغار: «انتهزت هند مزينة القيود التي فُرضت العام الماضي على السفر لتجد فيها فرصة لاستكشاف مدينتها، والخروج عن مفهوم الألفة، الذي غالباً ما يكون خانقاً ومزعجاً، من خلال تبنّي ما يشبه موضوعية الطرف الثالث تجاه المدينة».

ويشهد المعرض توزيع كتيب مطبوع يضمّ مساهمات من شخصيات بارزة، بينها المهندس المعماري والكاتب تود ريش، وطالبة الدكتوراه في جامعة أكسفورد رنا المطوّع. وستقود هند مزينة تسع جولات إرشادية لمعرضها.

ويقدم برنامج الممارسة النقدية من «تشكيل»، الذي تأسس في عام 2014، دعماً وتدريباً ونقداً وإنتاجاً بطريقة مستدامة في استوديوهات فنية متخصصة، على مدى يصل إلى عام كامل، لتعزيز الممارسة الفنية لدى المختصين بالفنون البصرية المعاصرين ممن يعيشون ويعملون في دولة الإمارات. ويضمّ فوج دورة 2020 كلاً من ميس البيك، وحمدان بطي الشامسي، وهند مزينة، ونورا زيد.

• هند انتهزت فترة الجائحة لإعادة استكشاف مدينتها.

• انطلاق موسم صيف 2021 في مركز «تشكيل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news