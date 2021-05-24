الامارات | 2.5 مليون درهم.. مكرمة سلطان القاسمي لإثراء المكتبات من «الشارقة القرائي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليون درهم.. مكرمة سلطان القاسمي لإثراء المكتبات من «الشارقة القرائي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث إصدارات دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وتجسّد مبادرة صاحب السموّ حاكم الشارقة، رؤيته تجاه إغناء المكتبات العامة في إمارة الشارقة بمحتوى جديد ونوعي مخصص للأطفال واليافعين والشباب، إذ تعدّ مكتبات الشارقة الحاضنة المعرفية للأجيال الجديدة والمكان الذي يطوّرون فيه مهاراتهم ويرتقون بثقافتهم.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «تحمل مبادرة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سنوياً رسائل ثابتة تجاه ضرورة دعم صناعة الكتاب، فهي تؤكد على مكانة المكتبة في مشروع الإمارة الثقافي والتنموي المتكامل، وتشدد على أهمية تسهيل وصول القرّاء إلى أحدث نتاج الكتّاب والناشرين العرب والأجانب».

وأضاف: «يتضاعف أثر مكرمة صاحب السموّ حاكم الشارقة، هذا العام، في ظل ما تواجهه سوق الكتاب العربي والعالمي من تحديات فرضتها جائحة (كورونا) على الناشرين والكتّاب، إضافة إلى أنها تأتي في سياق رؤية كبيرة تجاه رعاية الأجيال الجديدة، وتقديم كل ما يسهم في الارتقاء بوعيهم وثقافتهم». يشار إلى أن المهرجان يشارك فيه 172 ناشراً من 15 دولة عربية وأجنبية.

أحمد العامري:

• «المبادرة تأتي في سياق رؤية كبيرة تجاه رعاية الأجيال الجديدة، وتقديم كل ما يسهم في الارتقاء بوعيهم وثقافتهم».

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