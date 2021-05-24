الامارات | تقوية الجذع تحمي من الآلام عند الركض

شكرا لقرائتكم خبر عن تقوية الجذع تحمي من الآلام عند الركض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت حركة صحة الظهر الألمانية إلى أنه يمكن تجنب آلام الظهر أثناء وبعد ممارسة رياضة الركض من خلال تقوية عضلات الجذع، التي تعمل على تدعيم الظهر، وتمنحه الثبات والاستقرار اللازمين.

وأوضحت الحركة أنه يمكن تقوية عضلات الجذع من خلال ممارسة تمرين البلانك بالاتكاء على الكوع (Ellbow plank).

وبشكل عام، يتعين على المبتدئين ممارسة الركض على نحو معتدل في البداية، مع التبديل بين الركض والمشي، كي تعتاد العضلات والأربطة والأوتار على الحمل البدني، ثم زيادة درجة الشدة شيئاً فشيئاً.

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