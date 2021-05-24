الامارات | بعد طول غياب.. لقب «يوروفيجن» يعود إلى إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول غياب.. لقب «يوروفيجن» يعود إلى إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت فرقة مانسكين الإيطالية لموسيقى الروك بمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية لعام 2021، التي نظمت أول من أمس في هولندا، عن أغنية «زيتي إي بوني»، وذلك بعد حصولهم على عدد كبير من أصوات الجمهور، مُنهية بذلك 31 عاماً من غياب اللقب عن إيطاليا.

وتفوقت الفرقة الإيطالية على المغني جيون تيرز من سويسرا، والمغنية الفرنسية باربرا برافي، والمغنية المالطية ديستني، الذين كانوا متقدمين في الترتيب بعد فرز جميع أصوات أعضاء لجنة التحكيم، بفضل 380 نقطة حصلت عليها الفرقة من الجمهور.

وقال داميانو ديفيد، المغني الرئيس في فرقة مانسكين، بعد الفوز: «نريد فقط أن نقول لأوروبا بأسرها، وللعالم كله، إن موسيقى الروك أند رول لا تموت أبداً».

وكانت جيجليولا سينكويتي أول متسابقة إيطالية تفوز بالجائزة في عام 1964، تلاها المغني توتو كوتونيو في عام 1990. وشهدت مسابقة يوروفيجن لهذا العام، التي أقيمت في روتردام، مشاركة 26 فناناً في النهائي.

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