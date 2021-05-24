الامارات | الأستازانثين.. سلاح لمحاربة الجذور الحرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأستازانثين.. سلاح لمحاربة الجذور الحرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة «Elle» المعنية بالصحة والجمال أن الأستازانثين يتمتع بفوائد جمّة للصحة والجمال على حد سواء.

وأوضحت أن الأستازانثين هو مضاد للأكسدة، يندرج ضمن فئة الكاروتينات، وهي الأصباغ المسؤولة عن اللون الأحمر والبرتقالي للطماطم والجزر والسلمون والقشريات. وأشارت المجلة إلى أن الأستازانثين يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم، ولذلك فهو يعمل على تقوية المناعة، ويتمتع بتأثير مثبط للالتهابات.

وعلى الصعيد الجمالي، يحارب الأستازانثين شيخوخة البشرة، ويقضى على التجاعيد، فضلاً عن أنه يحمي البشرة من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

ولتحقيق الاستفادة المرجوة، يمكن تناول الأستازانثين كمكمل غذائي في صورة كبسولات أو مسحوق تحت إشراف الطبيب.

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