عمرو عبد الحميد: «أهلي في سوهاج لم يعترضوا على تسمية ابني «دانيال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إنه تأخر كثيرا في الارتباط والزواج، ويرى أن الحياة قد سرقت الكثير من الأوقات منه، «الحياة كانت وخداني، شغل شغل شغل، وكنت بشعر في الشغل بالمتعة بتعوضني عن أي حاجة أخرى».

أهلي كان غلب حمارهم معايا.. قالولي بس اتجوز

وأضاف عبد الحميد، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن عائلته الصعيدية وعندما عرفت برغبته الزواج من فتاة روسية لم يقفوا أمام تلك زيجته رغبة منهم في أن يتزوج وفقط، «كان غلب حمارهم قالولي بس اتجوز، ومخدتش إذنهم لأن مكنش فيه عصبية بين والداي للزواج من جنسيه بعينها».

في سوهاج معترضوش على اسم ابني «دانيال»

وأوضح أن ابنه «دانيال» قد تعلم اللغة العربية، ويقوم بالحديث باللغة العربية بشكل بسيط، كما أن مظهره شخص روسي ولكن ذا دم مصري خفيف، «في سوهاج معترضوش على الاسم، هو اسم عبراني معناه قضاء الله أو الله يقضي، وأنا بحب الاسم ده جدا لأن نطقه بكل اللغات واحد».

المطعم الروسي غني جدا وبحب شوربة البورش الروسية

وأكد أنه بعد زواجه من سيدة روسية علم حينها أن «البطاطس» يستخدمها المطعم الروسي بشكل كبير، ومنها يخرجون الكثير من الأطعمة المختلفة، وذات المذاق الجيد وكذلك «الكرنب»، «المطعم الروسي غني جدا، وأنا بحب شوربة البورش الروسية وبيكون فيها بنجر وجزر، وبتكون شوربة دسمة بتفكرني بشوربه الحريرة المغربية».