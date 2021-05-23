هالة صدقي تعلق على رقص يسرا بعد جنازة سمير غانم: الست مجاملة بطبعها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة هالة صدقي، على الانتقادات التي تعرضت لها صديقتها الفنانة يسرا، لحضورها حفل زفاف ابن أحد رجال الأعمال، عقب جنازة صديقهم الفنان الراحل سمير غانم.

وجاء تعليق الفنانة هالة صدقي من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، قائلة: «يسرا دي طول النهار في مجاملات في العزا وفي مستشفيات وفي ملاجئ، مبتعديش أي مناسبة سيئة أو حزينة، هي ست مجاملة بطبعها، إنت متعرفش علاقة أي فنان بصاحب الفرح، لما مثلا يبقى أخويا بنته حتتجوز يوميها، وحصل وفاة لزميل هل أنا مش حروح فرح أخويا أو فرح أختي، هل ده منطقي؟».

وأضافت هالة صدقي: «وبعدين حنقول الرقص ومش الرقص، يسرا الفترة الأخيرة كانت بتغني وبتؤدي وتطلع على الإستيدج، وشبه بتعمل الأغنيات بتاعتها، لما ييجي عمرو دياب يشدها علشان دي مجاملة لأختها أو لصاحبتها تقوله لأ! هو الهجوم على يسرا بالتحديد، في زميلات كتيرة راحوا، بس الهدف كان يسرا بشكل أخص».

يسرا تتعرض للانتقاد الحاد

وكانت الفنانة يسرا تعرضت للانتقاد بسبب حضورها جنازة الراحل سمير غانم صباحًا وفي المساء ذهبت لحضور حفل الزفاف، وكان برنامج «عرب وود» نشر عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مقطع فيديو للفنانة يسرا وهي ترقص مع الهضبة عمرو دياب، وهو يغني «نور العين»، إذ ظهرت وهي مرتدية فستان طويل باللون الأحمر، وكانت مندمجة على نغمات الأغنية، كما أنها ظهرت وهي تلتقط صورة مع الراقصة جوهرة.

ورغم تجاهل الفنانة يسرا الرد على كل التعليقات السلبية التي تعرضت لها، لكن رد فعل أقدمت عليه، بعد تعرضها للانتقادات، إذ أنها أغلقت جميع التعليقات على صورة النعي التي كانت نشرتها للفنان الراحل سمير غانم، عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام».