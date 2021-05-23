شلتوت: يجب تغيير ثقافة أن الرجل هو مصدر الأمان الوحيد للمرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الكاتب الصحفي عصام شلتوت، إن الرجل الغني تخضع المرأة له وتنفجر بعد وقت معين، مؤكدا أن السيدة تلجأ إلى الاعتراض على هذا الغني عندما تهان كرامها.

وأضاف شلتوت، خلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» والمذاع على فضائية «cbc»، اليوم، وتقدمه الإعلامية سهير جودة والإعلامية منى عبد الغني، أن السيدة تدخل باختيارها عش الزوجية وتشتكي من بعض المشكلات فيما بعد، وهذا أمر خاطئ فيجب عليها أن تتحمل نتيجة اختيارها ولا يجب أن يظهر دائما أن الرجل فقط هو المخطئ.

وأوضح الكاتب الصحفي عصام شلتوت، أن السيدة تختار الرجل بعد أن تضمن أنه سيوفر لها الأمان لذا لا يجب أن تشتكي ولكن تعمل على تغيير وضعها، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى انتشار ثقافة داخل المجتمع توضح أن الرجل هو رمز الأمان ويجب تغيير هذه الثقافة، وإزالة الصور السيئة عن المطلقة أو المنفصلة.

وأشار الكاتب الصحفي عصام شلتوت إلى أن هناك ارتفاع معدلات طلاق لأن بعض الأسر تفضل الانفصال، لأن الجو الأسري لم يعد جيدا ولكن يحرصون على تربية أبنائهم في جو جيد على الرغم من الطلاق بينهما، منوها إلى أن هؤلاء الأولاد لن يضيعوا بل سيحاولون على اختيار شريك أو شريكة الحياة بشكل جيد لتجنب ما مروا به.

وطالب الكاتب الصحفي عصام شلتوت بوجود منهج واضح في المدارس والأسر يشير إلى طبيعة العلاقات بين الرجال والسيدات في إطار مهذب محترم من خلال الرجوع إلى إطارات دينية واجتماعية.