ميريام فارس تتحدث عن معاناة الحمل في فيلم وثائقي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت شبكة «Netflix» عن استعدادها لطرح فيلم وثائقي جديد للفنانة اللبنانية ميريام فارس، في بداية شهر يونيو المقبل وتحديدًا في اليوم الرابع، وذلك بعنوان «Myriam Fares -The journey».

وظهرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في الفيديو الدعائي للفيلم، أثناء فترة حملها بطفلها الثاني، وكانت تعلق الزينة؛ استعدادًا للخضوع لجلسة تصوير برفقة زوجها وابنها «جايدن»، كما ظهرت بملابس جريئة إذ كشفت عن بطنها التي بدت عليها ملامح الحمل.

وتحدثت ميريام فارس في الوثائقي عن معاناتها خلال فترة الحظر التي تفرضت قبل سابق أثناء انتشار فيروس كورونا وحملها في نجلها «ديف» بجانب الصعوبات التي واجهتها في التحضير لألبومها الجديد.

وتحدثت أيضًا عن زواجها من داني ديمتري وذكريات 6 سنين من الزواج بين اللحظات السعيدة والعوائق التي واجهتها، ووصفت تجربتها مع الزواج بأنها تجربة سعيدة.

إعلان ميريام فارس

كانت الفنانة ميريام فارس شاركت في غناء مع الفنان آسر ياسين لإعلان إحدى الشركات العقارية، ولاقت إعجاب الكثيرين، بعدما تعرضت لهجمة شرسة في نهاية شهر يونيو عام 2019، بعدما قالت على هامش مؤتمر صحفي عُقد فى إحدى الدول العربية، عندما سألها أحد الصحفيين عن سبب غيابها عن مصر وإقامة الحفلات بها منذ فترة طويلة، لترد الفنانة اللبنانية قائلة إن «سعرها غال على مصر»، ولهذا السبب لا تقيم حفلات بها، وهو التعليق الذي تسبب في حالة كبيرة من الغضب من المصريين وعرضها لهجوم حاد.

وعقب ظهور ميريام فارس في الإعلان وتعليقها عبر حسابها على «إنستجرام» بأنها اشتاقت إلى مصر، هاجمها أيضًا البعض منهم الفنانة راندا البحيري التي علقت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «وحشتني فلوسك يا مصر، وحشتني النجومية اللي بتيجي من وراكي يا مصر، وحشتني الأضواء يا مصر، وحشتني حفلاتك وإعلاناتك وتترات مسلسلاتك والنحت اللي كنت بنحته في مصر، يا بجاحتك يا شيخة، أحب أصدمك وأقولك إنك ولا وحشتي مصر ولا جمهورها فاكرك».