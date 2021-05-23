شنقت نفسها في المسرح.. حقائق لا تفوتك عن زينب صدقي في ذكرى وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنانة زينب صدقي 23 مايو عام 1993، حيث تعد واحدة من الفنانين الذي قدموا العديد من الأعمال الشاقة التي يحبها الجمهور، وخلال مشاركتها في إحدى المسرحيات التي قدمتها تم شنقها عن طريق الخطأ.

ويرصد موقع «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

- ولدت في أسرة محافظة عام 1895، حيث دخلت عالم الفن سنة 1917، وفي عام 1926 نالت الجائزة الأولى بتفوق في التمثيل الدرامي في مسابقة أقامتها لجنة تشجيع التمثيل والغناء المسرحي.

- عرفت الفنانة زينب صدقى بالوسط الفني بـ«قمر الزمالك»، حيث تميزت بدور الأم والحماة في أغلب أفلامها فهي الأم المصرية في فيلم بورسعيد، والجارة الطيبة في فيلم البنات والصيف، والناظرة الطيبة الصادقة في فيلم عزيزة.

- وتزوجت مرة واحدة فقط ولم يدم زواجها إلا 6 أشهر من زوجها، وأنجبت كوثر عباس وبعد ذلك تبنت ميمي صدقي.

- كانت زينب صدقي تربطها علاقات قوية بزملائها، وحياتها مليئة بالمواقف الإنسانية ومنها حرصت على توديع الفنانة فردوس محمد صديقتها المقربة بعد رحيلها وأصرت على تغسيلها بنفسها.

- أشهر كلمات زينب صدقي «الارستقراطية التي أعيش فيها لا تعني أنني أتمتع بالثراء، فأنا لا أملك إلا الستر، أنا لست ثرية ولكني أحب أعيش عيشة الملوك».

- خلال مشاركتها في مسرحية أحدب نوتردام، تعرضت زينب صدقي إلى الموت، حيث كانت صدقي تلعب دور الشخصية التي تنهي حياتها في نهاية المسرحية، وكان من المفترض أن يتم الاستعانة بخدعة، إلا أنه فعلا تم شنقها عن طريق الخطأ.

من أهم أعمالها الفنية

إسكندرية ليه، وفاء للأبد، موعد في البرج، معبد الحب، ارحم حبي، الجريمة والعقاب، حب ودموع، عهد الهوى، كدت أهدم بيتي، صغيرة على الحب، عزيزة، البنان والصيف.