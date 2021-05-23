«صلاح»: نجاح الرجال يفتح الباب أمام التسلط على النساء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح، إن بعض الرجال ينتقصون من قدر المرأة، ولا يمكن تعميم ذلك على كل الرجال، لافتا إلى أنه يؤمن بدور المرأة حيث عمل مع سيدات في مجال الإعلام وكن مجتهدات.

وأشار صلاح إلى أن المرأة لديها طموح عال، وتسعى لإثبات نفسها لا سيما أنه في مجال الإعلام، الرجال يأخذون مساحات أكبر من السيدات في هذا المجال.

وأضاف «صلاح»، خلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» والمذاع على فضائية «cbc»، اليوم، وتقدمه الإعلامية سهير جودة والإعلامية منى عبد الغني، أن هناك رجال لديهم إيمان كامل بقدرات المرأة، ولكن نسبة كبيرة من الأزواج تشعر بقلة قيمة السيدات، موضحا أن تفوق الرجال يتيح لهم التسلط ويشعرهم أنهم يحققون نجاحا أعلى من السيدات مما يجعلهم ينظرون إلى المرأة بفوقية.

وأوضح الكاتب الصحفي محمد صلاح، أنه أحيانا السيدة يكون لديها عقدة نقص وتشعر أن إمكاناتها قليلة، وتقول إنه لا يحتويها وهذه أحيانا تكون مشاعر كاذبة لأن الرجل به عيوب، والمرأة أيضا بها عيوب مبينا أنه أحيانا يكون الرجل جيدا، ولكن المرأة تراه سيئًا.

ولفت الكاتب الصحفي محمد صلاح إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق يرجع إلى وجود رجال وسيدات أصبحوا قادرين على التخلي عن رابط الزواج بسهولة وأكثر حرية، حيث يرفضون الاستمرار في الزواج من أجل الأولاد، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الطلاق تتم في السنة الأولى أو الثانية.

وأشار الكاتب الصحفي محمد صلاح، إلى أن المجتمع يتطور من خلال زيادة المعرفة والسفر والاختلاط بشعوب أخرى.