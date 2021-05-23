10 أطعمة احذر تناولها إذا كنت مريض كلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكلى عضو من أعضاء الجسم المهمة، حيث تؤدي العديد من الوظائف، فهي تعمل على إزالة الفضلات عن طريق البول ، وإنتاج الهرمونات ، وتحقيق التوازن بين المعادن، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوائل.

لذا يجب تجنب تناول بعض الأطعمة في نظامك الغذائي، للحفاظ على أداء وظائف الكلى بشكل سليم، ونذكرها لكم وفق ما أوضح موقع "healthline" المعني بالصحة.

- الأفوكادو:

في حين أن الأفوكادو عادة ما يكون إضافة صحية إلى النظام الغذائي، فقد يحتاج الأفراد المصابون بأمراض الكلى إلى تجنبه، نظرا لأنه مصدر غني جدًا بالبوتاسيوم، ضعف الكمية الموصي بها في اليوم.

- الأطعمة المعلبة:

غالبًا ما يتم شراء الأطعمة المعلبة، مثل الحساء والخضروات والفاصوليا، بسبب انخفاض تكلفتها وسهولة استخدامها، ومع ذلك، تحتوي معظمها على كميات عالية من الصوديوم، حيث يضاف الملح كمادة حافظة لزيادة مدة صلاحيتها، لذا ينصح الأشخاص المصابون بأمراض الكلى بتجنب استهلاكها .

نظرًا لكمية الصوديوم الموجودة في المعلبات ، يُنصح الأشخاص المصابون بأمراض الكلى بتجنب استهلاكهم أو الحد منه.

- الموز:

يعرف الموز بمحتواه العالي من البوتاسيوم، حيث توفر موزة واحدة متوسطة الحجم 422 مجم من البوتاسيوم، لذا من الأفضل الحد من تناولها.

- منتجات الألبان:

غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة، كما أنها مصدر طبيعي للفوسفور والبوتاسيوم ومصدر جيد للبروتين.

ومع ذلك، فإن تناول الكثير من منتجات الألبان، إلى جانب الأطعمة الأخرى الغنية بالفوسفور ، يمكن أن يضر بصحة العظام لدى المصابين بأمراض الكلى.

- خبز القمح الكامل

من الضروري للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى مراقبة نوع الخبز الذي يتناولونه، حيث يحتوي خبز القمح الكامل على نسبة ألياف عالية بالإضافة إلى الفوسفور والبوتاسيوم.

- المشروبات الغازية:

يجب تجنب المشروبات الغازية ذات الألوان الداكنة في النظام الغذائي إذ كنت مريض كلى، وذلك لأنها تحتوي على الفوسفور الذي يضاف أثناء المعالجة لتعزيز النكهة وإطالة العمر الافتراضي ومنع تغير اللون، وبالتالي يمتص جسمك هذا الفوسفور المضاف.

- اللحوم المصنعة:

اللحوم المصنعة هي اللحوم المملحة أو المجففة أو المعالجة أو المعلبة، وتحتوي عادةً على كميات كبيرة من الملح، لتحسين الطعم والحفاظ على النكهة في الغالب.

- المخللات:

يتم إضافة كميات كبيرة من الملح أثناء عملية المعالجة أو التخليل، لذا لا يفضل تناوله خاصة لمرضى الكلى.

- البرتقال:

يحتوي البرتقال غني بالبوتاسيوم، وتحتوي حبة برتقالة واحدة كبيرة على 333 مغم من البوتاسيوم، بينما يحتوي كوب واحد من عصير البرتقال على 473 مغم من البوتاسيوم.

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من البوتاسيوم، حيث توفر ثمرة برتقال كبيرة على (184 جرامًا) 333 مجم من البوتاسيوم، لذا من الأفضل تجربة العنب أو التفاح أو التوت البري أو عصائرهم بدلاً من ذلك.

- الطماطم:

تعتبر من الفاكهة الخضروات الغنية بنسبة عالية من البوتاسيوم والتي قد لا تتناسب مع النظام الغذائي للكلى، لذلك يوصي استبدال صلصة الطماطم بصلصة الفلفل الأحمر المشوي التي يمكن أن يكون لذيذة بنفس القدر، وتوفر كمية أقل من البوتاسيوم.