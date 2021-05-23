10 فوائد لتناول بذور البطيخ.. وإليك استخدامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

البطيخ من الفواكه الصيفية التي يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص، وذلك نظرا لمذاقه اللذيذ، ولكن لبذور البطيخ أيضا العديد من الفوائد الصحية، كما أورد موقعا "timesofindia" و"healthline".

1- تحسين جودة الشعر:

تمتلئ البذور بالبروتينات والحديد المعروفين بتحسين ملمس وجودة الشعر، كما أنها تساعد في تقوية خيوط شعرك وتعزيز نموه، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الماغنيسيوم، فإنها تجعل الشعر صحيًا وهذا بدوره يمنع تساقط الشعر وتلفه.

2- تمنحك بشرة متوهجة:

يستخدم زيت بذور البطيخ على نطاق واسع كمكون رئيسي في مستحضرات التجميل التي تعمل على عجائب في علاج حب الشباب وعلامات الشيخوخة المبكرة، وتحتوي هذه البذور على مضادات الأكسدة التي تساعد في عكس شيخوخة الجلد المبكرة، ويمكن أن يوفر استهلاك هذه البذور توهجًا داخليًا لبشرتك، ونظرا لوجود الأحماض الدهنية في بذور البطيخ، فإنه يمنع الجفاف ويوفر الترطيب للبشرة التالفة.

3- جيد لمرضى السكر:

هذه البذور السوداء مفيدة حقًا في السيطرة على مرض السكري، ومن المعروف أنه يقلل من ارتفاع مستوى السكر في الدم، وبالتالي تناولها يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لمرضى السكري.

4- دون دهون غير صحية:

تحتوي بذور البطيخ على دهون صحية معينة مهمة للغاية للجسم، كما تعتبر مصدرًا جيدًا للأحماض الدهنية الصحية مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليوم الضروري لعمل الجسم بشكل سليم.

5- يعزز التمثيل الغذائي:

تعد بذور البطيخ مصدر قوة للمواد الغذائية مثل حمض الفوليك والحديد والزنك والنحاس والماغنيسيوم والبوتاسيوم، وتعتبر هذه البذور ذات قيمة غذائية عالية لأنها غنية أيضًا بالأحماض الأمينية والبروتينات وفيتامين ب المركب، كما تساعد كل هذه العناصر الغذائية معًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

6- يقوي عظامك:

تحتوي بذور البطيخ على نسبة عالية من المعادن مثل النحاس والمنغنيز والبوتاسيوم، وهذه المعادن مع المغذيات الدقيقة الأخرى تساعد في جعل عظامنا أكثر صحة، وترتبط البذور بتقوية عظامنا وكذلك تحسين كثافة العظام.

7- يفيد للقلب والمناعة:

ترتبط بذور البطيخ أيضًا بمناعة أقوى وصحة أفضل، وذلك نظرًا لوجود المغنيسيوم، ويمكن لهذه البذور أيضًا علاج ارتفاع ضغط الدم المرتبط مباشرة بصحة القلب، كما يساعد تناول بذور البطيخ يوميًا بكمية معتدلة في تعزيز صحة القلب والحفاظ على ضغط الدم.

8- الماغنيسيوم:

هو أحد المعادن الموجودة في بذور البطيخ، وتوصي المعاهد الوطنية للصحة (NIH) البالغين بتناول 420 مليجرام من هذا المعدن يوميًا، حيث إن الماغنيسيوم ضروري للعديد من وظائف التمثيل الغذائي في الجسم، كما أنه مطلوب أيضًا للحفاظ على وظائف الأعصاب والعضلات ، بالإضافة إلى صحة المناعة والقلب والعظام.

9- الحديد:

تحتوي حفنة من بذور البطيخ على حوالي 0.29 مجم من الحديد، أو حوالي 1.6٪ من القيمة، والمعاهد الوطنية للصحة توصي فقط البالغين بتناول 18 مليجرام من الحديد في اليوم، كما أن الحديد عنصر مهم في الهيموجلوبين، حيث يحمل الأكسجين عبر الجسم، كما أنه يساعد جسمك على تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة.

10- الزنك:

تعتبر بذور البطيخ أيضًا مصدرًا جيدًا للزنك، حيث إنها توفر حوالي 4 في المائة من القيمة اليومية في حفنة كبيرة واحدة، كما أن الزنك هو عنصر غذائي مهم، ضروري لجهاز المناعة وللجهاز الهضمي والجهاز العصبي في الجسم وإعادة نمو الخلايا وانقسامها.

كيفية استخدام بذور البطيخ في حياتك اليومية:

قومي بتجفيف بذور البطيخ وشيها في مقلاة ثم تخزينها لعدة أيام في حاويات محكمة الإغلاق، حيث يمكن أن تكون خيارا صحيا ولذيذا لتناول الوجبات الخفيفة لأولئك الذين يشعرون دائما بالجوع، كما يمكنك أيضا إضافتها إلى السلطات أو المكسرات الأخرى للحصول على فائدة إضافية، وإذا كنت لا ترغبين في تناولها كبذور، فحوليها إلى مسحوق للاستمتاع بنفس النكهة والعديد من الفوائد.