معلومات عن العروس نور ابنة المرشدي: صاحبة «زفاف العام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفل أسطوري شهدته منطقة القطامية بزفاف ابنة رجل الأعمال محمد المرشدي، وانتشار صوره عبر صفحات «السوشيال ميديا»، حتى عرف بـ«زفاف العام»، إذ أنه استمر على قرابة يومين متتاليين، بداية من يوم الجمعة واستمر حتى صباح يوم السبت.

وأثار الحفل حالة من الجدل ليس للتكلفة الباهظة التي وصلت إلى ملايين الجنيهات، بل لأنه حضره عدد من نجوم الفن الذين شاركوا أيضًا في جنازة الراحل سمير غانم التي توافقت في نفس اليوم، مما عرضهم للانتقادات.

وتألقت العروس «نور» بفستان الزفاف الذي جاء طويلًا وأكمام طويلة أيضًا من قماش الجوبير مطرز بأكمله، وتركت العروس شعرها منسدلًا على كتفيها.

وتولت شركة «باز ايفنت» لوليد الباز، الإشراف على تجهيزات الفرح الأسطوري، وهي من الشركات المصنفة عالميًا، وحولت قصر المرشدي إلى تحفة معمارية استعدادًا لحفل الزفاف ونشرت صور التحضيرات عبر تطبيق «إنستجرام».

وأحيا الحفل الأسطوري 4 نجوم من الفن وهم راغب علامة والفنانة نانسي عجرم والفنان تامر حسني، وأيضًا مطرب المهرجانات حمو بيكا.

ويرصد «هن» أهم المعلومات عن نور ابنة رجل الأعمال محمد المرشدي، التي عرف زفافها بـ«زفاف العام» من خلال التقرير التالي:

من هي ابنة محمد المرشدي

- تعمل مع والدها رجل الأعمال محمد المرشدي، فهي المدير التنفيذي لشركة معمار المرشدي.

- زوجها هو رجل الأعمال الشاب أمير أشرف عبد الوهاب.

- عقد قرانها في 9 مايو الجاري، في حديقة منزلها والدها رجل الأعمال محمد المرشدي، وعقده الداعية مصطفى حسني، وأحيا الحفل المطرب محمد الحلو.

- تألقت أيضًا في حفل عقد قرانها بفستان يجمع بين اللونين الأبيض الممزوج باللون الذهبي، وظهرت في مقاطع فيديو وهي ترقص مع زوجها في حفل الزفاف بحديقة المنزل.

- يتم حسابها على تطبيق «إنستجرام» بالخصوصية، ويتابعها أكثر من ألف متابع.