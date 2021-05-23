عمرو عبد الحميد: «أمي قالتلي أبوك هيطلقني لو دخلت أدبي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن هناك بعض الأشخاص يتحدثون عن الشبه بينه وبين والدته الحاجة فايزة، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث مع والدته أنه يريد الالتحاق بالشعبة الأدبية في مرحلة الثانوية العامة ردت عليه قائلة «أنت عايز أبوك يطلقني».

وأضاف عبد الحميد، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه قد سافر إلى روسيا بعد حصوله على الثانوية العامة للالتحاق بكلية صيدلة هناك، ليمكث ما يقارب الـ18 عاما هناك، «كنا 8 حصلنا على المنح لروسيا ساعتها، وإللي كمل 3، والمجتمع الروسي مفتوح ومختلف تماما وكان اللي عايز حاجة بيعملها».

وأوضح أنه لن يكرر نفس تجربة والديه معه في إجبار ابنه على خوض مجال معين، «أنا لو دانيال عايز يكون نجار هجيبله عدة النجارة، تجربتي كنت أتمني فيها أدرس إعلام أو سياسة واقتصاد وبسبب والدي درست علمي وصيدلة».

وأكد أن اهتمامته كانت في قراءة القصص القصيرة والروايات والشعر والأدب بدون توجيه من والديه، وحتى بعدما كبر بدأ في الكتابه والنشر في المجلات المتخصصه، «بقول للي بيعيش الموقف اللي عشته زمان أنه يحاول يوازن ما بين طموحه ورغبته وحلمه وأمله ومتطلبات الحياة وأمال وطموحات الأسرة وياخد الشهادة وينطلق».

وتابع: «أمي أول ما سافرت للدراسة في روسيا كانت بتبكي وعاشت أيام صعبة في البداية، ولكن لما مرت الأيام والشهور بدأت تتأقلم مع الموضوع، واللغة الروسية كانت صعبة ولكن أنا حبيتها ومشيت فيها بشكل كويس».