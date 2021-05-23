بينهن حورية فرغلي.. زيجات فنانات انتهت بسبب العمل: أنا أو التمثيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تختلف أسباب الانفصال بين الزوجين بشكل عام، ومن بينها ما يكون سببه عمل الزوجة ورغبتها في الاستمرار على عكس رغبة الزوج، الأمر الذي يؤدي بنسبة كبيرة للطلاق، وهو ما حدث مع عدد من الفنانات، وذلك بعد طلب شركاء حياتهن التوقف عن العمل في التمثيل أو الانفصال.

ويستعرض «هُن» زيجات عدد من الفنانات التي انتهت بسبب العمل الفني.

حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس»، أنه تم خطبتها مرة أثناء تصوير فيلم «كلمني شكرا»، وبعد عرض الفيلم تركها خطيبها بسبب دورها.

سمية الخشاب

كما ذكرت الفنانة سمية الخشاب في أحد البرامج على قناة الحياة والذي كانت تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، أنها كانت بعمر الـ24، عندما تزوجت شابا من خارج الوسط الفني تنفيذا لرغبة أهلها، ولم يكتمل الزواج كثيرا لأن الزوج لم يكن راضيا عن خطواتها الفنية.

سهير رمزي

وتحدثت الفنانة سهير رمزي، عن انفصالها عن الموسيقار حلمي بكر، ولم يستمر زواجهما طويلا، ويرجع سبب الانفصال إلى إصرار سهير رمزي على عدم اعتزال الفن.

وقد تحدث الموسيقار حلمي بكر عن أول لقاء جمعه بالفنانة سهير رمزي، ودعوته على الغداء في منزل سهير رمزي ووالدتها، وذلك خلال استضافته في برنامج «الستات ميعرفوش يكذبوا».