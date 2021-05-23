سرقة حساب لميس الحديدي على «واتساب».. والإعلامية: شكرا للحرامي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن تعرض حسابها على تطبيق التراسل الفوري «واتساب» للسرقة، محذرة كل أصدقائها من التعامل مع سارق الحساب حتى لا يطلب منهم أموال أو أشياء أخرى.

ووجهت الإعلامية رسالة إلى متابعيها وأصدقائها من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:«لكل الاصدقاء، الواتساب من الرقم الخاص بي المنتهي بـ400 تمت سرقته، فلو حد بعتلكم عاوز فلوس أو أي حاجة تانية شوفوا بقي أنتم وكرمكم خللوا بالكم.

ودونت لميس الحديدي بعدها بساعات تغريدة أن الحساب تم استعادته وعلقت ساخرة: «تم بحمد الله استعاده الواتساب من الرقم المنتهي 400 بواسطة أصدقائي العباقرة، شكرا للحرامي اللي سأل على أصحابي بدلا مني، أما بخصوص طلبه للشحن أو السلف فممكن تبعتوهالي دلوقت بدل العيدية أو هدية عيد ميلادي».

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وفي سياق منفصل كانت الإعلامية لميس الحديدي، قد كشفت عن آخر التطورات الصحية لعدد من زملائها الإعلاميين قائلة: «عندي 3 زملاء متغيبين عن الشاشة بسبب الظروف الصحية أولهم الإعلامي وائل الابراشي، وأتمنى أن يعود بالسلامة وبقوله وائل شد حيلك وإرجع وفرفش كده».

وقالت «الحديدي»، من خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة ON «بالنسبة لزميلاتي من السيدات، وهما إيمان الحصري وأسماء مصطفى وهبدأ من إيمان الحصري التي تفاجأنا بمرضها وهي زميلة وأنا بحبها فوجئت بمرضها».

كما أجرت الإعلامية خلال الأيام الماضية اتصالا هاتفيا بشقيق الإعلامية للاطمئنان عليها اليوم قائلة: «بالفعل اتصلت بشقيقها وبالفعل أجرت مجموعة من العمليات الجراحية، والحقيقة الواحد لما بيلاقي أسرة المريض مش عايزة تدي تفاصيل كتيرة مابيحاولش يعرف»، لكن الحديدي عادت وأكدت أن الاعلامية بالفعل أجرت مجموعة من العمليات الجراحية وأن الجميع ينتظر نتائج هذه العمليات بالأخص الأخيرة خلال الأيام المقبلة.