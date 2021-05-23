والد طفلة الطالبية ضحية التحرش: زوجة المتهم على علم بأفعاله والواقعة ليست الأولى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف جمال أبوالعلا، والد الطفلة، ضحية التحرش بأحد العقارات بمنطقة الطالبية بالجيزة، عن تفاصيل جديدة، تخص واقعة التحرش بابنته ذات الـ11 عامًا.

وقال والد الطفلة: « سمعت من أهالي المنطقة، إن زوجة المتهم الذي يسكن المنطقة منذ فترة قصيرة كانت على علم بوقائع أخرى تورط فيها زوجها بالتحرش الجنسي بأطفال صغار من خلال إغرائهم بأموال سواء من نفس المنطقة أو قبل أن يتخذوا سكن جديد في منطقة الطالبية بفيصل».

وأضاف والد طفلة الطالبية ضحية التحرش في تصريحات لـ«هن» أن السيدة على علم بأفعال زوجها، لذا تواصل معها وسألها إن كان لها أطفال صغار منه فأخبرته بأنها بالفعل لديها تخوفات من قيامه بالتحرش بأبنائه الصغيرات، ومتشككة من ذلك منذ فترة كبيرة.

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وكان جمال أبوالعلا والدة الطفلة الضحية قد حكى تفاصيل الواقعة لـ«الوطن» قائلًا إنه كان نائمًا أرسل ابنته في الساعة التاسعة صباحًا لشراء بعض المستلزمات من السوبر ماركت، وأثناء مرورها من أحد الشوارع لاحقتها بعض الكلاب، «جري عليها واحد صاحب جراج في العمارة اللي قصادي، قالت له الكلاب بتجري ورايا يا عمو، قالها أي كلب يجري وراكي اضربيه بالطوبة، وكملت طريقها عشان تشتري المستلزمات».

وأوضح أن الشخص تحدث مع الفتاة في البداية وقال لها: «بلاش تضربي الكلاب بالطوب، وعرفها بنفسه على أنه صاحب محل ملابس وممكن يجيب لها الهدوم اللي هي عاوزاها جديدة، ويجيب لها نضارة جديدة، المهم استدرجها بالكلام، وبص فوق يشوف حد شايفه من العمارة من فوق ولا حد من الشارع ولا لا، وبعدين خدها ودخل بين الدور الأول والدور الأرضي واستفرد بالبنت، بنتي كانت مرعوبة منه وكانت خايفة تصوت ليعمل فيها حاجة ويموتها زي ما حصل في جرائم كتير».

كانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهم 4 أيام، وتكليف المباحث بفحص إدعاءات المتهم، بأنه مضطرب نفسيا، ويتردد على مستشفى الطب النفسي بجامعة عين شمس.