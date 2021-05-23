عايشين حياتنا بسعادة.. هدية «خلود» لزوجها في عيد ميلاده تثير الجدل: تمنها 4 ملايين جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت هدية الفاشونيستا الكويتية الدكتورة خلود، لزوجها الأردني أمين غباشي، في عيد ميلاده، اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة متابعيها بالكويت، بعدما أهدت له سيارة رياضية فيراري بيضاء اللون، يصل سعرها إلى 244 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 3 ملايين و800 ألف جنيه مصري تقريبا.

وعبر جهمور الفاشونيستا الكويتية عن غضبهم بسبب استعراضها الدائم لحالة البذخ والهدايا الباهظة التي تشتريها لزوجها الأردني في كل مناسبة خاصة به، وهو ما زاد استنكارهم عقب نشرها لغرفة ملابس أنيقة وعلقت عليها: «هذي هدية من خلود الصغيرة حق أحلى وأغلى أب بالدنيا سوتله غرفته كاملة وشرتله ملابس جديدة ورتبت كل ملابسه وأغراضه وزينتها بالورد والشموع».

وكانت خلود قد كشفت عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، كواليس الاحتفال الباذخ الذي أقامته بمناسبة عيد ميلاد زوجها الأردني أمين غباشي بحضور أولادهما وهم خلود والتوائم الثلاثة خالد وليان وليليان.

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وتفاعلت إحدى متابعات خلود قائلة: «بعض الاحيان تكونين واقعیه فقط والبعض الاكثر تبالغين وكثرة هالشي يسبب الملل للمتابعين مع انه انتي محبوبة بس ياريت لو تقدمین محتوى افضل بالقادم».

بينما علقت أخرى: «هاي أني ما اعرف أرتبها حتى خلود الصغيرة ترتبها»، وأعربت أخرى عن استيائها: «إنما المبذرين اخوان الشياطين.. استغفر الله العظيم».

وعلقن متابعة أخرى:«تبالغين في كل شيء البذخ والاسراف كثييير وحياتكم اصطناعية واايد في فقراء الخبز موملاقينه عيب ناس في غزة كانت تموت وفي اليمن مجاعة وفي سوريا مشردين وانتم مع الفيراري والخزانات والغرف عيييب لا الله ولا النبي بيرضى على هيك تصرفات لاحول ولاقوة الا بالله انتو عايشين لايش للملابس والسيارات والكشخة وبسسسس والموت مافي ماتفكرون فيه».

يذكر أن خبيرة الجمال والموضة الكويتية الدكتورة خلود والأردني أمين غباشي تزوجا عام 2016، وعن علاقتهما أجابت منذ فترة على متابعة قالت لها إن زوجها لا يحبها بقدر ما تحبه، فردت عليها خلال بثّ مباشر: «لو مش بيحبني ليه مستمر معايا وعيد زواجنا في 1 أبريل، ونعيش حياتنا معًا بسعادة».