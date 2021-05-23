حفل زفاف ابنة المرشدي.. مشاهد بالملايين من الفرح الأسطوري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«زفاف العام» لقب تم تداوله عبر صفحات «السوشيال ميديا»، بعد حفل زفاف ابنة المرشدي رجل الأعمال، الذي أقيم قبل قرابة اليومين، إذ خطف الأنظار لاعتباره أضخم حفلات الزفاف الأسطورية التي أقيمت في الفترة الأخيرة، كما تميز بتكلفته الباهظة وحضور نخبة كبيرة من نجوم المجتمع والمشاهير.

وأقيم حفل زفاف «نور» ابنة رجل الأعمال محمد المرشدي، على «أمير عبد الوهاب» في قصر والدها المرشدي بالقطامية هايتس، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وتسبب أيضًا في جدل بسبب إقامة الزفاف ومشاركة بعض الفنانين ممن حضروا جنازة الراحل سمير غانم التي توافقت في نفس اليوم.

وتألقت العروس «نور» بفستان الزفاف الذي جاء طويلًا وأكمام طويلة أيضًا من قماش الجوبير مطرز بأكمله، وتركت العروس شعرها منسدلًا على كتفيها.

ويرصد «هن» بعض المشاهد من حفل الزفاف الأسطوري الذي عرف بـ«زفاف العام»، والذي بلغ تكلفته ملايين الجنيهات.

تجهيزات الفرح

كانت شركة «باز ايفنت» لوليد الباز، هي المشرفة على تجهيزات الفرح الأسطوري، وهي من الشركات المصنفة عالميًا، وحولت قصر المرشدي إلى تحفة معمارية استعدادًا لحفل الزفاف ونشرت صور التحضيرات عبر تطبيق «إنستجرام».

ويقال أيضًا أنه استغرق بناء موقع الحفل مدة تصل قرابة الثلاثة أشهر.

4 فنانين شاركوا في الحفل الأسطوري

وأحيا الحفل الأسطوري 4 نجوم من الفن وهم راغب علامة والفنانة نانسي عجرم والفنان تامر حسني، وأيضًا مطرب المهرجانات حمو بيكا.

تعليق راغب علامة: كورونا سترحل

وعقب الفرح الأسطوري علق الفنان راغب علامة، على إحيائه حفل الزفاف، ونشر عبر حسابه على «تويتر»، قائلًا: «وعادت ‎الأفراح وسترحل ‎كورونا، وسنفرح ونغنّي ونعيش الحياة بجمالها».

وتابع الفنان اللبناني: «ألف مبروك للعروسة القمر ‎نور المرشدي وعريسها ‎أمير عبد الوهاب في ‎فرح الأفراح ب‎مصر الحبيبة، فرحنا وغنّينا وسط آلاف الأشخاص.. الحمد لله ابتدت الحياة تعود إلى طبيعتها».

أبزر الحضور

وشهد الحفل الأسطوري، مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.