إطلالات اليوم: ياسمين صبري تخطف الأنظار.. وريا أبي راشد ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ ياسمين صبري:

طلت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون الأصفر، بقصة الأوف شولدر، وتميز الفستان بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

_مي عمر:

ارتدت الفنانة مي عمر جامبسوت باللون الأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت حذاء باللون الكافيه، وتركت شعرها منسدلا.

_ريا أبي راشد:

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد ببلوزة باللون الأبيض مع بنطلون باللون البني، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

_لقاء الخميسي:

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بفستان قصير باللون الأسود، مزود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_هند عبد الحليم:

كما ارتدت الفنانة هند عبد الحليم توب باللون البينك مع جيب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكاشمير، وتركت شعرها منسدلا.

_ داليا مصطفى:

ظهرت الفنانة داليا مصطفى بتيشرت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.