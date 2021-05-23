9 علامات تحذيرية تدل على وجود جلطة دموية.. احذر تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الجلطات الدموية عبارة عن كتل من الدم تغيرت من حالة سائلة إلى شبيهة بالهلام، وعادة لا تسبب أي ضرر لصحتك لأنها تحمي جسمك من النزيف عند الإصابة بجرح.

ولكن عندما تظهر جلطات الدم في الأوردة العميقة، يمكن أن تكون خطيرة للغاية، ويطلق على النوع تجلط الأوردة العميقة (DVT)، ويمكن أن يعيق حركة الدم في أوعيتك، بالإضافة إلى يمكن أن يسبب عواقب وخيمة للغاية إذا انفصلت عن مكان ظهورها ووصلت إلى القلب أو الرئتين.

وبحسب ما جاء في موقع "brightside"، نذكر لكم أبرز العلامات التي يجب الانتباه إليها من أجل التعرف على أعراض الإصابة بالجلطات الدموية في أسرع وقت ممكن.

- الخفقان أو تسارع ضربات القلب

إذا كان لديك جلطة دموية في رئتيك، فقد تشعر برفرفة في صدرك، يمكن أن يكون سبب عدم انتظام دقات القلب ناتج عن انخفاض مستوى الأكسجين في رئتيك، وبالتالي، فإن قلبك يحاول تعويض النقص ويبدأ في ضخ الدم بشكل أسرع.

- صعوبة في التنفس

إذا أدركت فجأة أنه أصبح من الصعب جدًا عليك أن تأخذ أنفاسًا عميقة، فقد يكون ذلك من أعراض جلطة دموية في رئتيك، والتي تسمى الانسداد الرئوي.

- سعال مجهول السبب

إذا كنت تعاني في بعض الأحيان من نوبات غير متوقعة من السعال الجاف وكذلك ضيق التنفس وزيادة معدل ضربات القلب وألم في الصدر، فقد يكون ذلك بسبب الانسداد الرئوي، وقد يكون السعال مصحوباً بمزيج من المخاط وقطرات من الدم.

- ألم في الصدر

إذا شعرت بألم في الصدر عندما تتنفس بعمق ، فقد يكون ذلك أحد أعراض الانسداد الرئوي، عادة ما يكون الألم في صدرك حادًا، ويمكنك أن تعتقد بسهولة أنك تعاني من نوبة قلبية، لكن الفرق الرئيسي بينهما هو أن الانسداد الرئوي يزداد سوءًا دائمًا مع التنفس، لذا من الأفضل عند الشعور بهذا الألم الاتصال بالإسعاف على الفور.

- تغير لون الساق إلى الأحمر أو الأزرق

يمكن للبقع الحمراء أو الزرقاء التي تظهر بدون سبب واضح على مستوى الساق أن تصبح من أعراض تجلط الدم، وقد تشعر أيضاً ببعض الألم والحرارة في هذه المنطقة كلما حاولت تمديد أصابع قدميك للأعلى.

- تورم في أحد الأطراف

إذا لاحظت فجأة أن أحد كاحليك قد تورم فجأة، فقد يكون ذلك من أعراض التنبيه للإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

- خطوط حمراء على الجلد

هل لاحظت ظهور خطوط حمراء فجأة على الجلد فوق عروقك؟ هل تشعر بالدفء عند لمسها؟ قد لا تكون هذه كدمة طبيعية، وتحتاج إلى عناية طبية فورية.

- التقيؤ

قد يكون القيء علامة على وجود جلطة دموية في الجهاز الهضمي، تسمى هذه الحالة "إقفار المساريق" ، وعادة ما تكون مصحوبة بألم شديد في منطقة البطن، وإذا لم تحصل أمعائك على كمية كافية من الدم ، فقد تعاني أيضًا من الغثيان وحتى وجود دم في البراز.

- عمى جزئي أو كلي في العين

غالبا ما يكون فقدان البصر الذي لا يصاحبه أي ألم في العين علامة على انسداد الشريان الشبكي المركزي، وتعتبر حالة طبية طارئة خطيرة، خاصة إن كنت تعاني من أعراض أخرى كالدوار وعدم الاتزان.

لذا إذا لاحظت إحدى هذه العلامات، عليك بزيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، نظرا لأن الجلطة الدموية يمكن أن تكون مميتة إذا لم تعالجها بشكل صحيح وعلى الفور.