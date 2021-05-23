حارب كورونا.. أطعمة عليك تناولها على معدة فارغة لتقوية المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد أدركنا جميعًا جيدًا أهمية امتلاك مناعة قوية، لمحاربة فيروس كورونا المستجد، ونبحث دائمًا عن طرق لتعزيز مناعتنا من أجل منع أنفسنا من الإصابة بالعدوى القاتلة.

يمكن أن يؤدي استهلاك بعض المكونات البسيطة على معدة فارغة إلى إحداث عجائب للمناعة، تكون بعض الأطعمة أفضل عند تناولها على معدة فارغة لأن الجهاز الهضمي لا يكون مثقلًا بواجبات أخرى، هذا يساعدك في جني أقصى الفوائد.

فيما يلي قائمة بثلاثة مكونات يمكنك تناولها على معدة فارغة لتعزيز مناعتك، وفقا لموقع timesofindia.

الثوم

للثوم خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا، يمكن أن يساعدك على الابتعاد عن العدوى بشكل طبيعي، ليس هذا فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة القلب وعلاج المشكلات الأخرى المتعلقة بالرئة، يمكن أن يؤدي تضمين الثوم في روتينك الصباحي إلى إبعادك عن الأمراض المختلفة.

يمكنك الحصول على حبتين من الثوم مع الماء الدافئ على معدة فارغة لجني أقصى قدر من الفوائد.

فاكهة أملا أو "الكاكا"

المعروفة أيضًا باسم عنب الثعلب الهندي، مليئة بفيتامين C وهو مفيد لمناعتك، يمكنك بشره بالماء الساخن وتناوله على معدة فارغة، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، مما يحسن صحتنا داخليًا عند تناوله على معدة فارغة، كما أنه يمنحك بشرة متوهجة وشعر لامع.

العسل

ملعقة صغيرة من العسل مع الماء الدافئ على معدة فارغة تعمل العجائب لفقدان الوزن والجلد والمناعة.

يمكنك عصر الليمون للحصول على مذاق إضافي ومغذيات، المشروب مليء بمضادات الأكسدة ويساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم، كما أن الخاصية المضادة للبكتيريا للشراب رائعة لمناعتنا.