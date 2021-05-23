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على الحلوة والطبخة.. «نحمده والبنا» زوجان في سن الستين حولا بيتهما لمطعم: بنشيل بعض

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الشيف البنا والحاجة نحمده

تحديات على مدى 40 عاما، بدايتها من عدم الإنجاب فلم يرزقا بأبناء يكونوا السند لهما في مشوار حياتهما، لكن الحب الذي جمعهما أقوى من أزمات الحياة، فتنتهى قصة حبهما بمشروع طعام وهم في سن الستين، قصة كفاح «الشيف والحاجة» جاءت من دعمهما لبعضهما البعض، فلم يمل أي شخص من الآخر طوال رحلة زواجهما.

واجه الشيف البنا، 60 عامًا، ونحمده حمدي، 56 عاما، صعوبات عدة بداية من عملهما في الخارج، وحتى حادث الزوج الذي أجبرهما على العودة والبحث عن عمل جديد يعيشان منه، ورغم أزمات حياتهما فإنهما استمرا سويا في رحلة كفاحهما.

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الشيف والحاجة تقاسما المتاعب سويا 

في إحدى الحارات الصغيرة في بهتيم، وتحديدا حارة الجندي، يقف الشيف البنا وزوجته داخل غرفة دور أرضي، بمطعم أطلقوا عليه اسم «الشيف والحاجة»، فدائما يحرصان على تقاسم متاعبهما سويا، فلا يستطيع أحد منهما الاستغناء عن الآخر لذلك أطلقا على المطعم مسمى يجمعهما.

افتتاح المطعم من 15 عاما

بدأ الشيف البنا برفقة زوجته، افتتاح المطعم منذ 15 عامًا، «شغلنا على أد صحتنا وبنكافح مع بعض علشان عمرنا ما نحتاج لحد، محدش فينا بيعرف يشتغل لوحده مع بعض في كل خطوة وشايلين بعض» حسب حديث السيدة نحمده لـ «هُن».

رغم المتاعب الجسدية التي يعانيان منها بسبب السن فإنهما لم يتمكنا من التخلي عن العمل يوما واحدا فهو مصدر رزقهما الوحيد الذى يتكسبون منه، «لازم نشتغل كل يوم مع بعض لو يوم مشتغلناش منقدرش نوفر فلوس المعيشة، ماشيين اليوم بيومه، بنشتغل في اليوم أكتر من 8 ساعات».

يستقبل «البنا» الطلبات من شرفة المحل، حيث يقدم وجبات البانية والسجق والمكرونة والشاورما والكبدة والبرجر بأسعار زهيدة، حيث يصل سعر سندوتش البانيه 15 جنيها، مستخدمين أدوات بسيطة تساعدهم على إعداد الأطعمة المختلفة داخل الغرفة المخصصة لتجهيز الطعام.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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