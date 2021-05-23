كورونا اليوم: اكتشاف مضاعفات غريبة.. وهذا أفضل وقت للتطعيم بعد الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

5 علامات لتأثير الفيروس على القلب

كما يلاحظ الأطباء بشكل متزايد، كان هناك ارتفاع حاد في عدد الأصحاء الذين يعانون من أمراض القلب، دون وجود خطر واضح على ذلك، لكن ما الذي يبدو أنه سبب ذلك؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

ما يظل مهمًا هو أن يظل المرضى ومقدمو الرعاية حذرين بشأن العلامات والأعراض التحذيرية لأمراض القلب، أثناء وبعد مكافحة عدوى COVID، وهي ثقل الصدر، ضيق في التنفس، تراجع في مستويات الأكسجين، الدوار أو الدوخة المفاجئة، التعرق الغزير.

الموعد الأفضل للتطعيم بعد الإصابة

كانت هناك العديد من المناقشات الجارية حول موعد التطعيم بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وما إذا كان يجب تأجيلها.

ووفقًا للإرشادات الحديثة، يجب إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح بعد ثلاثة أشهر من الشفاء التام من المرض، هذا ينطبق على الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى أو كانوا في الحجر الصحي في المنزل أثناء التعافي من العدوى، وفقا لموقع timesofindia.

اكتشاف مضاعفات غريبة

يبدو أن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا لا تتوقف وتتكشف مضاعفات جديدة يوما بعد يوم، وآخرها تضخم "قياسي" في اللسان.

وقد شهدت الولايات المتحدة 9 حالات تضخم في اللسان لأشخاص تبين أنهم جميعا كانوا مصابين بالفيروس، ويتلقون العلاج بواسطة أجهزة تنفس في المستشفى، وفقا للعربية.

آثار الإصابة بكورونا على متلقي اللقاح

قال مدير عام مركز"غاماليا" للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن عواقب الإصابة بكوفيد-19 ستكون خفيفة، لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الخبير الروسي، أن "كل عملية المرض، تحدث على مستوى البلعوم الأنفي، وتظهر متلازمة ما بعد كوفيد، عندما ينزل العامل المسبب للمرض إلى الرئتين، أو ينتشر في جميع أنحاء الجسم"، وفقا لروسيا اليوم.