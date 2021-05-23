ما هو الموعد الأفضل للتطعيم بعد الإصابة بفيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كانت هناك العديد من المناقشات الجارية حول موعد التطعيم بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وما إذا كان يجب تأجيلها.

ووفقًا للإرشادات الحديثة، يجب إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح بعد ثلاثة أشهر من الشفاء التام من المرض، هذا ينطبق على الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى أو كانوا في الحجر الصحي في المنزل أثناء التعافي من العدوى، وفقا لموقع timesofindia.

التبرع بالدم

يمكن للفرد التبرع بالدم بعد 14 يومًا من تلقيه لقاح مضاد للفيروس التاجي أو اختبار سلبي لكورونا.

المرضى في المستشفى

يجب أن يختلف التطعيم لمرضى COVID-19 الذين تم إعطاؤهم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المضادة لـ SAR-2 أو بلازما النقاهة بثلاثة أشهر من تاريخ الخروج من المستشفى.

الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى قبل الإصابة

في حالة الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم وأصيبوا بعدوى كورونا قبل الحصول على الجرعة الثانية، يجب تأجيل الجرعة الثانية لمدة ثلاثة أشهر بعد الشفاء.

الأشخاص المصابون بمرض خطير

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي مرض خطير يتطلب دخول المستشفى أو رعاية وحدة العناية المركزة الانتظار من 4 إلى 8 أسابيع للحصول على لقاح كورونا.