محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

دهون البطن أو "الكرش" من أكثر الأمور المزعجة والمحرجة، لذا نحاول دائما أن نبحث عن حلول للتخلص منه.

وهناك 7 مشروبات تخلصك من "الكرش" في أقل من شهر، نستعرضها لكم وفق ما ذكر موقع "Brightside"

1-مشروب البرقوق

احفظه في الثلاجة:

اشرب كوبًا واحدًا في الصباح، على معدة فارغة، إذ يزيل السموم ويسرع فقدان الوزن، فهو يحتوي على فيتامين أ والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد للحفاظ على لياقتنا البدنية، لا تشرب أكثر من كوب واحد في اليوم ويجب أن يخلط بالماء، لأن البرقوق ملين قوي.

2- مشروب القرفة والعسل:

اشرب كوبًا واحدًا في الصباح على معدة فارغة، إذ يساعد في تقليل دهون البطن بشكل كبير، والقرفة تقلل من مستويات السكر في الدم وتساعد على الهضم وتحسن التمثيل الغذائي، يقول العلماء إن استبدال السكر بالعسل يمكن أن يمنع زيادة الوزن.

3- مشروب جنين القمح:

شرب 150 مل قبل الوجبات، يجب أن يكون المشروب موحلًا قليلًا مع نكهة حمضيات خفيفة، يحسن هذا المشروب عملية التمثيل الغذائي ويساعد على الهضم ويزيل السموم من الجسم.

4- مشروب الليمون والزنجبيل:

اشرب كوبًا واحدًا في الصباح، يقول العديد من خبراء التغذية إن الزنجبيل منتج رائع لفقدان الوزن وخاصة في منطقة البطن لأنه يخفف التورم ويساعد على إزالة السوائل الزائدة من الجسم. وينشط الليمون الكلى، ويدعم إزالة السموم، وينظم عملية الهضم.

5- شاي الهندباء:

اشربه بدلا من الشاي، هذا المشروب هو الأفضل إذا كنت قد قررت البدء في تناول طعام صحي، يزيل شاي الهندباء بسرعة المواد الضارة من الجسم ويسرع أي نظام غذائي كن حذرًا، لأنه مدر قوي للبول فلا تفرط في تناوله.

6- عصير الأناناس:

يمكنك تخفيفه بالماء، اشربه حسب الحاجة، سوف يمدك عصير الأناناس بالكثير من فيتامين سي ويساعد على التخلص من الماء الزائد في منطقة البطن ويشعرك بالشبع لفترة من الوقت.

7- مياة الديتوكس:

اشرب 8 أكواب يوميًا لمدة 4 أيام وستلاحظ الفرق، لا تستهلك أكثر من 1400 سعرة حرارية في اليوم، المياه النقية هي واحدة من أكثر وصفات إنقاص الوزن فعالية، تساعد على تقسيم الدهون بسرعة والتخلص من الانتفاخ في البطن وتخفيف التورم ومع ذلك، كما هو الحال مع أي مشروب غذائي آخر، يجب أن تراقب ما تأكله حتى لا يتم استبدال الأرطال التي فقدتها بأخرى جديدة.

الطريقة:

-كوب من الماء

-ليمونة

-خيارة

-قطعة صغيرة من الزنجبيل

-يوضع في الثلاجة لمدة 15 ساعة