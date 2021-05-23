هل يمكن أن يؤثر كورونا على قلبك؟.. إليك 5 علامات تحذيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

بينما يبدأ كوفيد-19 كعدوى في الجهاز التنفسي، يمكن أن يترك تأثيرًا عميقًا على الجسم.

قد يكون القلب هو العضو الحيوي الذي يعاني من أكبر وطأة، يستسلم الكثير من الأشخاص للأزمات القلبية، أثناء علاجهم من كورونا ، مما يشير إلى أن الآثار اللاحقة للإصابة بالفيروس قد تكون بعيدة المدى عما كان يُفترض سابقًا.

الآن، كما يلاحظ الأطباء بشكل متزايد، كان هناك ارتفاع حاد في عدد الأصحاء الذين يعانون من أمراض القلب، دون وجود خطر واضح على ذلك، لكن ما الذي يبدو أنه سبب ذلك؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

كيف يسبب مرض كوفيد -19 نوبة قلبية؟

قد يستمر بعض المرضى في الشعور بأعراض مثل ضيق التنفس وألم الصدر والضعف ومعدل النبض المرتعش بعد أسابيع من التعافي منه.

أشارت دراسة أخرى أجرتها JAMA العام الماضي إلى أن أكثر من 70٪ من المرضى يعانون من واحد أو أكثر من أعراض مشاكل القلب بعد الإصابة، كما تشير الأدلة، يمكن أن يكون هناك أكثر من سبب محتمل لنفسه.

يعد التهاب عضلة القلب أو التهاب القلب أحد أكثر المضاعفات شيوعًا بعد COVID ، والتي قد تنطلق بسبب عاصفة السيتوكين الشائنة التي يسببها الفيروس، حيث يقوم الجهاز المناعي بتشغيل الأعضاء السليمة، مما يتسبب في التهابات واسعة النطاق.

قد يكون السبب أيضًا الحرمان من الأكسجين، وهو عامل خطر شائع مع شدة COVID. أي اضطراب في الدم المؤكسج السليم يمكن أن يسبب الالتهاب ويضعف عضلات القلب ويثير مشاكل.

الجلطات الدموية التي يسببها الفيروس قد تكون خطيرة

يقول الخبراء أيضًا أنه كان هناك ارتفاع في عدد حوادث التخثر المبلغ عنها مع COVID ، مما يعني أن كورونا قد يكون مدمرًا للجهاز الحوفي والأوعية الدموية، كما هو الحال بالنسبة للرئتين، ويرى الأطباء أيضًا أنه في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي الفيروس أيضًا إلى تكوين جلطات دموية، وتلف بطانات الأوعية الدموية الداخلية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة مخاطر السكتات القلبية والمضاعفات، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم تاريخ سابق.

يمكن أن يؤدي نمط الحياة السيئ والوجبات الغذائية السيئة إلى تفاقم المشكلات، قد يؤدي الاستخدام غير الرشيد لمخففات الدم مع COVID أيضًا إلى زيادة السبب، يمكن للقلق الناجم عن فيروس كورونا أيضًا أن يدفع الجسم إلى ضخ المزيد من الدم وزيادة معدل ضربات القلب والضغط.

ومع ذلك، فإن ما يظل مهمًا هو أن يظل المرضى ومقدمو الرعاية حذرين بشأن العلامات والأعراض التحذيرية لأمراض القلب، أثناء وبعد مكافحة عدوى COVID.

ثقل الصدر

يعد الشعور بأي نوع من عدم الراحة أو الضيق أو الضغط أو الألم أو الثقل في تجويف الصدر وحوله سببًا ملحًا للقلق.

يصف العديد من المرضى الألم بأنه يشبه الإحساس بالضغط والألم في الصدر والذي قد ينتشر غالبًا إلى الذراعين والرقبة، آلام في البطن، قد يكون من المتوقع القلق كذلك.

ضيق في التنفس

في أي وقت تشعر فيه أنك تلهث لالتقاط أنفاسك، لا يجب أن تُعامل باستخفاف، يمكن أن تحدث صعوبات في التنفس وضيق في التنفس، وهي إحدى المضاعفات الشائعة لـ COVID ، عندما لا يكون هناك تدفق كافٍ من الدم المؤكسج إلى الرئتين والأعضاء الحيوية.

تراجع في مستويات الأكسجين

هناك أكثر من سبب يجعل الأطباء يقترحون على المرضى الاحتفاظ بمقاييس التأكسج في متناول اليد، يجب أن تكون التقلبات الشديدة المفاجئة في مستويات الأكسجين (النسبة المثالية أكثر من 93٪) علامة على القلق.

لا ينبغي أبدًا تجاهل السعال المستمر وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها وعلامات ضيق التنفس، وهذا أيضًا سبب يجعل المرضى بعد فيروس كورونا، يجب أن يستمروا في مراقبة مستوياتهم الحيوية والأكسجين من أجل رعاية جيدة للقلب.

الدوار أو الدوخة المفاجئة

يمكن أن تكون علامة التحذير من نوبة قلبية في شكل دوار، يمكن أن يكون الإرهاق أو الدوار أو ضعف القدرة على الجلوس أو الوقوف أو الاستمرار في نشاط معين بسبب الإرهاق، عندما تتعب عضلات القلب ويضعف الجسم من أداء وظيفته.

التعرق الغزير

يمكن أن يكون التعرق الشديد أيضًا علامة تحذير من السكتة القلبية، عندما يكون هناك الكثير من التخثر في الجسم، يستغرق القلب وقتًا أطول لضخ الدم من الشرايين المسدودة ويحدث التعرق لتنظيم درجة حرارة الجسم الناتجة عن الإرهاق الإضافي، كن حذرًا واطلب المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن.