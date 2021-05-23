استشاري نفسي يحلل أسباب تأخر السيدات قبل أي «خروجة»: السر في الشكل المثالي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قال الدكتور علي عبد الراضي، استشاري نفسي، إن التجربة أثبتت تأخير السيدات في الوطن العربي، عن موعدهم قبل أي موعد للخروج، ويرجع أسباب ذلك لـ 3 أمور اجتماعية ونفسية ذاتية وبيولوجية، شارحا أنه خارج مصر وفي البلاد الأوروبية يكون الوقت من الأشياء المقدسة، ولكن طبيعة نظرة المجتمعات العربية للوقت هي أحد الأسباب التي تؤدي لتأخر السيدات عن موعدهم قبل أي خروج من المنزل.

وأضاف الدكتور علي عبد الراضي، خلال لقائه عبر «زووم» ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن أسباب التأخير لدى السيدة المصرية أو العربية كونها تهتم بتأكيد صورتها الذاتية لدى الآخر، ويكون موجود بكثرة لدى السيدات أكثر من الرجال، والتعليقات التي تتم بين السيدات على مظاهر بعضهن لبعض، هي سبب الاهتمام الكبير من السيدات بمظهرهم والحرص على الظهور بشكل مثالي.

وأوضح استشاري الصحة النفسية، أن التعليقات الاجتماعية بمجتمع النساء تجعل السيدات تهتم بمظهرها قبل خروجها بشكل مبالغ فيه، وحب السيدات للتفاصيل التي هي من فطرة السيدات سبب آخر، وهي جزء إيجابي لأنه يمكنها من فعل أكثر من شيء بنفس الوقت، من رعاية الأطفال والمنزل وزوجها ونفسها، والاهتمام بالتفاصيل له جزء سلبي أيضا يجعلها تهتم بشكل مبالغ فيه في الكثير من الأجزاء من حياتها.

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن هناك فرق بين الرجل والمرأة في الاهتمام بالتفاصيل، وتكون موجودة أكثر لدى المرأة، وتجعلها تفعل أكثر من شيء في نفس الوقت، وهو أمر مفيد ويساعدها كثيرا في الاهتمام بأسرتها وأطفالها وتظهر آثاره السلبية في أشياء من تفاصيل حياتها الشخصية والاهتمام بمظهرها.