تفاصيل مشروع نادي الأمهات العربيات.. يدعم «الماميز» نفسيا

القاهرة - سمر حسين - ماما

سلط برنامج «جروب الماميز»، المذاع على قناة «مدرستنا» التعليمية، وتقدمه ياسمين عز الدين، الضوء على تجربة مختلفة وهو مشروع نادي الأمهات العربيات لتأهيل ودعم «الماميز» نفسيا.

«نادي الأمهات العربيات» هو مشروع يدعم الأمهات نفسيا في مرحلة الأمومة والتربية، تأسس عام 2018، ويساعد الأمهات حتى يكن النسخة الأفضل من أنفسهن، بحسب وصف ياسمين عز الدين.

وقالت السورية ريم صابوني، مؤسسة نادي الأمهات، إن الفكرة تستهدف كل الأمهات المهتمات بتربية الأبناء بصورة أفضل، ومساعدتهن على زيادة الوعي بالتربية الإيجابية وتحقيق الطفولة السعيدة.

وأوضحت مؤسسة نادي الأمهات لـ«جروب الماميز»، أن نادي الأمهات يركز على قضية الصحة النفسية للأم، وأي شيء يساعدها على تربية أبنائها بصورة أفضل، سواء من خلال ورش عمل أو كورسات أو جلسات تأهيل نفسي.

وأشارت مؤسسة نادي الأمهات، إلى أنهم يستهدفون الإجابة على تساؤلات كل الأمهات وفق ظروفهن الخاصة، مثل «السينجل ماذر»، أو الأم المغتربة، ومساعدة الأمهات الجدد على فهم متطلبات التربية والتعامل مع الحياة الجديدة، لأن الأمومة مهنة تعمل فيها الأم 24 ساعة.

وانضم إلى نادي الأمهات العربية نساء من جنسيات عديدة بداية من المصريات ثم السوريات، وتتواجد بقوة نساء من الجزائر والمغرب وتونس والسعودية والإمارات ولبنان، ويركز النادي على هدف أولى وهو أن تكون الأم سعيدة وقادرة على الحفاظ على صحتها النفسية والقيام بواجباتها المنزلية، حتى يكون لديها طفلا سعيدا، بحسب وصف ريم صابوني.

وحصلت ريم صابوني، مؤسسة موقع أكاديمية نادي الأمهات العربيات، على وسام توينكل للتميز، باعتباره واحد من أفضل المواقع التعليمية والتربوية في الوطن العربي عن عام 2020، بعد نجاح منقطع النظير واعتمادًا على ترشيحات الجمهور العربي.

وشكّل عام 2010 تاريخًا فاصًلا في حياة ريم صابوني العملية والشخصية، فبعد الزواج وإنجاب طفلها الوحيد عام 2010، وحصولها على دبلوم التأهيل التربوي في الجامعة الافتراضية السورية في العام ذاته، انفصلت عن زوجها في أكثر الأعوام حرجًا بسبب الظروف السياسية التي مر بها الوطن العربي عام 2011، وفي عام 2012 غادرت صابوني سوريا، وتركت كل شيء بسبب ظروف الحرب في بلدها، وانتقلت إلى مصر وعاشت في القاهرة، وبدأت مجددًا من الصفر.