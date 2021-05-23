أعراض مرض الفطر الأبيض وكيفية علاجه.. يصيب مرضى السرطان والسكري

القاهرة - سمر حسين - صحة

انشغل العالم خلال الأيام الماضية، بالحديث عن ظهور مرض الفطر الأسود في الهند وإعلانه وباء يصيب المتعافين من فيروس كورونا، ولكن ظهر وباء جديد أكثر فتكا يطلق عليه الفطر الأبيض.

ما هو الفطر الأبيض

وأوضح الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية في الشرق الأوسط، أنه بدأ ظهور الفطر الأبيض في الهند بمحافظتين، ويصيب الأشخاص أصحاب المناعة المنخفضة ومرضى السرطان أو السكري.

أعراض الفطر الأبيض

وأضاف أثناء حديثه لـ«هُن»، أن من ضمن أعراض الفطر الأبيض، إصابة الرئتين، ويمكنه إصابة المخ والفم والأظافر والجلد أيضا، وفي بعض الحالات يصيب الجهاز العصبي، ويمكن أن تظهر أعراضه في العين.

علاج الفطر الأبيض

ويمكن علاج الفطر الأبيض قبل وصوله للمخ واكتشافه مبكرا، فهو أخطر من الفطر الأسود ويحتاج لعلاج سريع.

وأكد على ضرورة دراسة النسخة الجديدة الهندية وجميع التغيرات والطفرات التي حدثت، بالإضافة إلى الاستمرار في البحث عن صفات السلالة الجديدة الهندية وجميع التغيرات المتعلقة بالفيروس.

ظهور مرض الفطر الأبيض في ولايتين بالهند

وعثرت «الصحة الهندية» على هذه الحالات الجديدة المصابة بمرض الفطر الأبيض في باتنا وبيهار، وهذه العدوى أكثر خطورة من مرض الفطر الأسود.

طرق الحماية من الإصابة بالفطر الأسود في العين

وفيما يخص الحماية من الفطر الأسود، عرض موقع «india» المعني بالصحة، عددا من النصائح لتجنب الإصابة بالفطريات السوداء، وهي كالتالي:

- ارتداء قناع واقٍ «فيس شيلد» أثناء الخروج، خاصةً في الحدائق والمناطق المتربة، حيث يوجد بعض النفايات خارج صناديق القمامة أو تعفن الطعام.

- ارتداء ملابس طويلة لحماية الجلد من التعرض للمحيط الخارجي قدر الإمكان.

- وبالنسبة لمرضى السكري وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، فإن التحكم في مستويات السكر وجلوكوز الدم أمر لا بد منه.

- متابعة الطبيب بشكل دوري من الأشخاص أصحاب الحساسية المزمنة.