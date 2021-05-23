زوجتان وطلاق و3 أطفال.. أسرار في حياة محمد رمضان العائلية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل محمد رمضان اليوم، بعيد ميلاده الـ 33، وهو الفنان الذي وُصف بأنه مثير للجدل دومًا بردود أفعاله وتصريحاته، خاصة تلك المتعلقة بأعماله الفنية وموافقة الإنسانية، وكذلك مواقفه مع بعض زملائه من الوسط الفني.

وبعيدًا عن الوسط الفني، تشهد حياة الفنان العائلية أيضًا الكثير من الشائعات وإثارة الجدل، خاصة حول زوجته الأولى وأسباب انفصالهما.

زيجات الفنان محمد رمضان

كانت أول زيجات الفنان محمد رمضان عام 2008، حيث تزوج من سيدة محجبة، واستمرت زيجتهما 4 سنوات، أثمرت عن إنجاب ابنته الكبرى، إلى أن حدث الانفصال عام 2012.

لم تمر 2012، إلا وتزوج الفنان محمد رمضان مُجددًا، من السيدة نسرين أبو النجا، التي أنجب منها طفل وطفلة، وتستمر معه حتى الآن.

تعرض الفنان محمد رمضان، لهجوم لاذع عقب الزواج من زوجته الثانية نسرين أبوالنجا، حيث اتهمه الكثير من الجمهور، بتخليه عن زجته الأولى بعد الشهرة، واختيار زوجة أخرى، خاصة إن الانفصال والزواج مُجددًا حدث في نفس العام.

شائعة الانفصال عن زوجته نسرين

وخلال الأشهر الماضية، خاصة في فبراير 2021، انتشرت العديد من الشائعات حول انفصال الفنان محمد رمضان عن زوجته الحالية، الأمر الذي نفاه شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان، مؤكدا أنها مجرد أكاذيب.

من هي نسرين زوجة محمد رمضان الثانية؟

- تدعى نسرين السيد عبدالفتاح.

- تزوجت من محمد رمضان في 2012 دون حفل زفاف، وأطلت العروس بفستان أبيض بدون أكتاف، مع تسريحة شعر انسيابية ممزوجة ببعض التموجات.

- أنجب محمد رمضان من نسرين طفلين، هما علي وكنز.

- في 2019، أُثيرت الكثير من الشائعات حول نبأ انفصالها عن محمد رمضان، وارتباطه بالفنانة حلا شيحة، إلا أنه نفى ذلك في العديد من التصريحات الإعلامية، فضلا عن نشره صور تجمعه بزوجته باستمرار، وتوجيه رسائل رومانسية لها.

- أعلن محمد رمضان رفضه عمل زوجته في مهنة التمثيل، مفضلا تفرغها لرعاية الأسرة وتربية الأبناء، بحسب تصريحات سابقة في برنامج «ممكن» مع الإعلامي خيري رمضان.