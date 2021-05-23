غلق تعليقات وتنصل.. ردود أفعال فنانات على انتقادات مشاركتهن في حفل زفاف بعد وفاة سمير غانم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردود أفعال متباينة جاءت من قبل عدد من الفنانات، عقب توجيه الانتقادات لهن إثر حضورهن حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة بالغردقة، ليلة أول أمس، وذلك بعد مشاركتهن في جنازة الفنان سمير غانم، في صباح اليوم ذاته، وهو ما أحدث حالة من الغضب والجدل نحوهن على منصات التواصل الاجتماعي.

رد فعل غير متوقع ليسرا

وعلى الرغم من تجاهل الفنانة يسرا الرد على الانتقادات السلبية التي وجهت لها، إلا أنها قامت فيما بعد بغلق خاصية التعليقات على صورة النعي التي كانت نشرتها للفنان الراحل سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصوروالفيديوهات «إنستجرام».

لبلبة: حضرت ساعة ولم أرقص

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، علقت الفنانة لبلبة على الانتقادات التي وُجهت إليهن، قائلة: «أنا موجودة في الجونة منذ ليلة الخميس لحضور حفل الزفاف، خاصة وأنّ أسرة العريس جيران لي منذ 33 عاما، ويقيمون في الشقة المجاورة لشقتي بمنطقة الدقي، ويعتبرونني جزء لا يتجزأ من العائلة، وأنا أعتبر نجلهم بمثابة ابني بالضبط».

وتابعت أنه بمجرد علمها بنبأ وفاة سمير غانم عادت إلى القاهرة على الفور، وكانت تعتزم الاعتذار عن حضور حفل الزفاف، إلا أنّ أهل العريس شددوا على ضرورة حضوها، مستطردة: «حجزوا تذكرة طيران لي من القاهرة للجونة، وبالفعل عدت إليهم مجددا وجلست على الطاولة التي تجلس عليها جدة العريس، ما يعكس عمق العلاقة بيننا، وسرعان ما غادرت حفل الزفاف بعد أقل من ساعة على بدايته».

رد فعل إلهام شاهين

أما بشأن الصور المتداولة للفنانة إلهام شاهين بصحبة الفنانة ليلى علوي، قالت الأولى لـ«الوطن»، إن الصور المتداولة لها وليلى علوي لم تكن لها علاقة بحفل الزفاف الذي أقيم في نفس يوم جنازة الفنان سمير غانم.

وأوضحت إلهام شاهين أن هذه الصور من عشاء في مطعم بالجونة مع ضيوف من دولة سوريا قبل وفاة الفنان سمير غانم بيوم واحد، مضيفة «بمجرد علمنا بخبر الوفاة نزلنا فورًا للقاهرة وحضرنا الجنازة والدفنة، الله يرحمه».

جنازة سمير غانم

يشار إلى أن جنازة نجم الكوميديا سمير غانم، شهدت حضور حشد كبير من مشاهير الفن والإعلام، من بينهم، يسرا، ميرفت أمين، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، محمد حماقي، حمادة هلال، رامي عادل إمام، محمد إمام، أحمد بدير، محمد ثروت، نجوى فؤاد، وسمير صبري وغيرهم.