أول تعليق من هالة صدقي على الإشادات بها عقب اعتذارها عن حفل زفاف بسبب وفاة سمير غانم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة هالة صدقي، على الإشادات التي تلقتها من قبل بعض المشاهير ورواد منصات التواصل الاجتماعي، إثر سردها لموقف إنساني أمس، كشفت من خلاله، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن عدم حضورها حفل زفاف بسبب جنازة الراحل سمير غانم «أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد.. نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح».

تعليق هالة صدقي

ونشرت «هالة»، صورة للفنانة دلال عبد العزيز مع بناتها دنيا وإيمي سمير غانم، ودونت عليها قائلة: «بشكر كل الأقلام التي أشادت بتصرفي في اعتذاري عن حضوري عدة مناسبات بالقاهرة لأصدقاء لي، إلا أننا تركنا القضية الحقيقية، وهي فقدان نجم كبير أسعدنا جميعا، أرجو منكم التركيز فقط على الدعاء لدلال عبد العزيز، لتعود لبناتها وبيتها وندعوا لها أن تتحمل صدمة فقدان شريك وحبيب العمر».

وأضافت: «وكما أن العزاء واجب، كذلك واجب الفرح واجب، وخصوصا لو العلاقة تحتم ذلك، الحزن في القلب، ومؤكد أن كل زملائي وزميلاتي والعالم العربي كله حزين، ومقدر حجم نجم كبير مثل سمير غانم، أرجوكم الدعاء لدلال».

منشور هالة صدقي

وعبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دونت الفنانة هالة صدقي، يوم أمس، موضحة عدم حضورها حفل زفاف بسبب جنازة الراحل سمير غانم، «أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد.. نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح».

وتابعت الفنانة هالة صدقي، «وكما هو معروف في الوسط الفني أن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض.. وفِي يوم سألت رجاء يا رجاء أنتي ليه بتروحي لكل من هب ودب حتى لو علاقتك بيهم مش قوية وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهمش.. كانت تقولي علشان في عزائي عايزه الدنيا كلها تقف مع أميرة بنتي ويبقي عزاء كبير.. وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وخلسه أصدقائها المقربين جدًا هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا أميرة بنتها».

واستطردت «هالة» في منشورها: «ودلال حضرت عزاء مصر كلها وأهم عزاء لها حبيبها وجوزها وعشرة عمرها ما تحضر العزاء ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياة وإنها الوحيدة اللي ما ودعتهوش.. أوعي تحسبها أبدا سيبها على ربنا واللي رايده هيكون.. الإنسان مسير وغير مخير.. الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك».