طبيب هندي يحذر: مرضى السكر ومتعاطو الأكسجين الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف وليد البكيني، أستاذ الطب بمستشفى أبولو بنيودلهي بالهند، عن أن مرض الفطر الأسود الذي ينتمي إلى الأمراض الفطرية، ليس وليد اللحظة، ولكنه موجود منذ سنوات في جميع أنحاء العالم، لكنه ظهر بقوة بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، ويصيب الأشخاص ضعاف المناعة ومرضى السكر.

وقال الطبيب الهندي، خلال مداخلة هاتفية من الهند مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الفطر الأسود يصيب مرضى السكر، خاصة الأشخاص الذين لا يهتمون بضبطه أو يتعاطون أدوية تضعف المناعة، أو من خضعوا لعمليات إزالة الأعضاء، أو من هم داخل وحدات العناية المركزة ويتلقون الأكسجين.

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وتابع البكيني، بأن الفطر الأسود لا يصيب أي شخص سليم ولا ينتقل من خلال مخالطة الأشخاص المصابين به، ولا ينتشر بالطريقة نفسها التي ينتشر بها فيروس كورونا، وهذا لا يمنع أنه مرض قاتل وهو مرض متواجد في المجتمع ولا يصيب الأشخاص ذوي المناعة القوية.

وظهرت على المرضى مشكلات تنفسية وتقرحات في الفم واللثة وصداع شديد وحمى لا تستجيب لمخفضات الحرارة، وبعض المرضى يدخلون في حالة غيبوبة، حيث يتم استئصال الفطر نفسه من خلال التدخل الجراحي وهو العلاج الأساسي للفطر ولا يمكن إستئصال جزء كبير.

وقدم وليد البكيني، نصائح هامة للوقاية من الإصابة بمرض الفطر الأسود بالاهتمام بغسل الأسنان، والاستنشاق كثيرًا والحصول على قسط كافي من النوم بما لا يقل عن 7 ساعات، وعدم إهمال ضبط السكر عند مرضي السكري، بالإضافة إلى ترشيد استخدام بعض الأدوية مثل ديكثاميثازون.