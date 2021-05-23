اتحرمت منها 27 سنة ولحقتها آواخر عمرها.. علاقة نانسي صلاح بوالدتها قبل وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فجع الموت الفنانة نانسي صلاح، بوفاة والدتها، صباح اليوم الأحد، الأمر الذي أعلنت عنه عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وكتبت نانسي: «لا إله إلا الله، أمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته.. آمين يا رب العالمين».

علاقة نانسي صلاح ووالدتها، لعب فيها القدر والصدفة دورا كبيرا، حيث حُرمت «نانسي» منها في طفولتها، ولم تعثر عليها إلا صدفة وهي في الـ27 من عمرها، قبل أن تجتمع بها لسنوات قليلة قبل أن تتركها والدتها وحيدة مُجددًا.

كانت الفنانة الشابة تحدثت من قبل عن علاقتها بوالدتها في 2018، خلال حوار تلفزيوني لها، حيث قالت إنها وجدت والدتها بالصدفة بعد 20 عاما، مؤكدة أنها دخلت في مجال الإعلانات والتمثيل لكي تصل لوالدتها، مشيرة إلى أن والديها كانا منفصلين وهي في سن صغيرة، ولا تعرف أي شيء عن والدتها، فدخلت مجال الإعلانات أملا في أن تراها والدتها في أحد المرات ثم تصل إليها.

وأضافت «صلاح»، خلال استضافتها في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها نجحت في الوصول لوالدتها بعدما شاهدتها الأخيرة في أحد عروض برنامج «snl»، «عرفت أوصلها بعد 27 سنة، ومكنتش عارفة شكلها».

وروت «نانسي» القصة باكية: «أبويا كان رافض تماما إني أشوف أمي وأنا صغيرة، وأنا كان نفسي أشوفها جدا، ومش عارفة أوصلها، فقررت أدخل مجال الإعلانات والتمثيل علشان أوصلها، ولكن مع الوقت بدأت أنسى الموضوع».

وتابعت: «وفي فترة من الفترات كنت تعبانة جدا، ومبعملش أي حاجة غير إني أنام وأصحى أصور وأنام تاني، لقيت عمتي جابتها في يوم ودخلتها عليا، أنا معرفتهاش خالص في الأول بعد كده سلمت عليها وحضنتها كتير، واكتشفت أن أمي كانت بتتفرج عليا في البرنامج وبتقول دي شبه بنتي».