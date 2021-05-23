الامارات | مكرمة سخية جديدة من سلطان القاسمي تدعم صناعة الكتاب

شكرا لقرائتكم خبر عن مكرمة سخية جديدة من سلطان القاسمي تدعم صناعة الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة بأحدث إصدارات دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل التي تنظم حتى 29 الجاري في مركز إكسبو.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: «تحمل مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة سنوياً رسائل ثابتة تجاه ضرورة دعم صناعة الكتاب، فهي تؤكد على مكانة المكتبة في مشروع الإمارة الثقافي والتنموي المتكامل، وتشدد على أهمية تسهيل وصول القراء إلى أحدث نتاج الكتاب والناشرين العرب والأجانب».

وأضاف: «يتضاعف أثر مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة هذا العام، في ظل ما يواجهه سوق الكتاب العربي والعالمي من تحديات فرضتها جائحة كورونا على الناشرين والكتاب، بالإضافة إلى أنها تأتي في سياق رؤية كبيرة تجاه رعاية الأجيال الجديدة وتقديم كل ما يسهم في الارتقاء بوعيهم وثقافتهم».

يشار إلى أن المهرجان يشارك فيه 172 ناشراً من 15 دولة عربية وأجنبية.

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