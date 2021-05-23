7 أسباب تدفعك لتناول ثمرة من الموز الأخضر يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

للموز الأخضر العديد من الفوائد الصحية المهمة لجسم الإنسان، حيث يعد من أكثر الفواكه المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وذلك ليس لمذاقه اللذيذ فقط، بل إنه يحتوي أيضا على فيتامينات ومعادن تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز صحة القلب، بالإضافة إلى إنقاص الوزن.

لذا نذكر لكم الفوائد الصحية التي توفرها تناول ثمرة من الموز الأخضر يوميا، وفق ما جاء في موقع" food.ndtv".

- مفيد لصحة الجهاز الهضمي:

يحتوي الموز الأخضر على نسبة عالية من الألياف الغذائية، لذا فهو خيار آمن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي والأمعاء، والقولون العصبي، بالإضافة إلى الوقاية من الإمساك.

- غني بالبوتاسيوم:

كونه غني بالبوتاسيوم، لذا تناوله بصفة مستمرة تساهم في توسيع الأوعية الدموية، فضلا عن تنظيم مستويات ضغط الدم.

- الحفاظ على مستويات السكر في الدم:

يساعد أيضا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ، وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات.

- إنقاص الوزن:

الموز الأخضر مليء بالألياف الغذائية، التي تستغرق وقتًا أطول في الهضم ، مما يؤدي بدوره إلى الشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

- مصدر ممتاز للفيتامينات:

يعتبر الموز الأخضر مصدرًا غنيًا بفيتامين ج وفيتامين ب 6، كما أنه يسهل امتصاص المعادن والعناصر الغذائية الأساسية ، وخاصة الكالسيوم.

- جيد لمرضى السكري:

نظرا لاحتوائه على نسبة منخفضة من السكر، لذا فهو يعد من الفواكه التي يتم هضمها وامتصاصها واستقلابها ببطء، وبالتالي ضمان عدم حدوث ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، كما أن غني بالألياف الغذائية التي تعد أيضًا من العناصر الغذائية الموصى بها لمرضى السكري.

- تعزيز صحة القلب.

يعتبر الموز الأخضر مصدرًا جيدًا للنشا المقاوم، ووفقًا للدراسات التي أجريت على الحيوانات، فإن النشا المقاوم يساعد في الحفاظ على الكوليسترول تحت السيطرة، وترتبط مستويات الكوليسترول المنخفضة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.