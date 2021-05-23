مواد غذائية لا ينصح بحفظها في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - لا ينصح بحفظ بعض المواد الغذائية في الثلاجة لأن درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة تسرّع بنمو العفن وفقدان فوائدها ومذاقها.

ويشير موقع My Health Reads، إلى أن خبراء التغذية ينصحون بحفظ البطاطا غير مغسولة في مكان جاف، بعيدا عن أشعة الشمس لثلاثة أسباب. لأنها بعكس ذلك تفقد مذاقها ويتحول النشاء الموجود فيها إلى سكر وتصبح عديمة اللون، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ويضيف، لا ينصح أبدا بحفظ البصل والثوم في الثلاجة، لأنها تتحلل بسرعة في بيئة عالية الرطوبة. كما يمكن أن يبقى الثوم المقشر فترة قصيرة فقط، لأنه يفقد رائحته بسرعة.

ولا ينصح الخبراء بحفظ المواد التالية في الثلاجة أيضا :-

العسل- لأنه يصبح صلبا ومتكتلا.

الأفوكادو والخوخ غير الناضج - لأن عملية النضوج تتوقف في البيئة الباردة.

زيت الزيتون- يتعكر لونه ويفقد طعمه ورائحته.

المكسرات والفواكه المجففة- تفقد طعمها وتصبح أكثر صلابة.

الخبز- لأن النشاء الذي يحتويه يصبح جافا، ما يسبب تعفنه وفساده السريع.