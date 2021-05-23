ما هو الفطر الأسود المميت؟.. يسبب العمى ويصل للجمجمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفطر الأسود المميت، بات أكثر ما يثير الذعر بين شعوب العالم، خاصة عقب اقترانه بالإصابة بفيروس كورونا، وتصريحات شقيق الفنان سمير غانم، الذي أكد أن الراحل أُصيب به قبل وفاته.

والفطر الأسود المميت، من الفطريات النادرة التي تؤثر بشكل أساسي على من يعانون من نقص المناعة، وتسمى بعدوى الفطريات السوداء، والتي تعيش عادة في التربة والمواد العضوية المتحللة.

وبدأت تلك الفطريات فى الظهور بعد انتشار فيروس كورونا، خاصة إنها بطيئة النمو تتكاثر في الغالب بشكل لا جنسي، وتشترك الفطريات السوداء في بعض الخصائص المميزة والتكيفات الفسيولوجية التي تمكن الفطريات السوداء من المقاومة العالية للضغوط البيئية.

وتغزو تلك الفطريات الجيوب الأنفية وتشق طريقها إلى داخل الجمجمة، فقد يموت 50-80% من المرضى، وهذا النوع من الفطريات نادر للغاية وقد يصيب الأشخاص الذين لديهم مناعة أنظمة تضررت من قبل.

وعن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بـ«الفطر الأسود»، يصيب أصحاب الأمراض التنفسية، ومرضى السكر، والكلى خاصة ممن يستخدمون الكورتيزون.

أعراض الفطر الأسود المميت

كان الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية وعضو الجمعية المصرية للحساسية، سرد خلال حديثه لـ«هن»، العديد من الأعراض التي تشيير للإصابة بـ الفطر الأسود المميت، مؤكدًا إنه بمثابة تهديد للعين والبصر.

وجاءت الأعراض على النحو التالي:

- قد يشكو المريض من تدلي الجفون.

- الرؤية المزدوجة أو عدم وضوح الرؤية

- الشعور بألم في العين.

- إسقاط العين.

- صعوبة في حركة العين.

- ضعف في الرؤية.

- فقدان البصر أو العمى التام، في غضون يوم أو يومين.

- تؤدي الإصابة بالفطر الأسود في العين إلى تورم الوجه.

- من الممكن أن تؤدي الإصابة بالفطر الأسود في العين إلى الحمى وارتفاع درجات الحرارة.

- تؤدي الإصابة بالفطر الأسود إلى التقرحات في الجلد.

- يعاني المصاب بمرض الفطر الأسود بالآفات السوداء في الفم.

- يعاني المصاب بمرض الفطر الأسود من تغيير لون الأنف.

- تؤدي الإصابة بمرض الفطر الأسود في العين إلى صعوبة في التنفس.

ما هو علاج الفطر الأسود المميت؟

كان الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أكد أن علاج الفطر الأسود، يتضمن الحصول على مضادات فطريات بجرعات عالية.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن» أن 50% ممن يصابوا به مصيرهم الموت، بسبب مضاعفاته العالية، قائلًا: «بيهاجم العضم والجيوب الأنفية وبيخترق العين والفكين العلوي والسفلي وبيهاجم الرئة».

وأشار «الحداد» إلى أن نسبة نجاح علاجه بمضادات الفطريات قليلة جدًا.

طرق الحماية من الفطر الأسود المميت

سلط موقع «india» المعني بالصحة، الضوء على عددًا من النصائح لتجنب الإصابة بالفطريات السوداء، والتي جاءت على النحو التالي:

- ارتداء قناع واقٍ «فيس شيلد» أثناء الخروج خاصة في الحدائق والمناطق المتربة، حيث يوجد بعض النفايات خارج صناديق القمامة أو تعفن الطعام.

- ارتداء ملابس طويلة لحماية الجلد من التعرض للمحيط الخارجي قدر الإمكان.

- أما بالنسبة لمرضى السكري وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، فإن التحكم في مستويات السكر وجلوكوز الدم أمر لا بد منه.

- متابعة الطبيب بشكل دوري، من قبل الأشخاص أصحاب الحساسية المزمنة.