5 علامات غريبة تدل على الإصابة بأمراض الكبد.. طبيب يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

تظهر على بعض الأجسام علامات قد تشير لإصابة الشخص بأمراض معينة، بعضها يكون في شكل حساسية في الجلد أو حكة على سبيل المثال، وبعضها قد يكون تورم أو انتفاخ، كما تتضمن تلك العلامات بقع زرقاء أحيانا، وهو ما قد يحمل إشارة إلى احتمالية الإصابة بأمراض الكبد.

وأوضح الدكتور بافل بوجومولوف، أخصائي أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن ظهور هذه البقع الزرقاء، إلى جانب أعراض أخرى مثل الانتفاخ والشعور بالنعاس واصفرار بياض العين واضطراب التركيز، يدل على أن الكبد لا يقوم بوظيفته بصورة كاملة.

أخصائي أمراض الكبد: البقع الزرقاء تشير إلى تطور التهاب الكبد الحاد

وأكد أخصائي أمراض الكبد، ظهور البقع الزرقاء بصورة مفاجئة يكون إما بسبب تطور التهاب الكبد الحاد، أو بداية لتليف الكبد أو أن التليف موجود.

مخاطر اضطراب عمل الكبد

وأشار أنه عند اضطراب عمل الكبد بسبب المرض، تنخفض عوامل تخثر الدم، ما قد يظهر على شكل نزيف دموي، لأن المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد، تنخفض عندهم ليس فقط عوامل البلازما في نظام تخثر الدم، بل والعوامل الخلوية أيضا، وهم يعانون من قلة الصفائح الدموية، لذلك أي تعرض لأي صدمة خفيفة، يسبب تغيرات في الجلد تشبه الكدمات، وذلك بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

نصائح لمرضى تليف الكبد

وأوصى أخصائي أمراض الكبد والجهاز الهضمي، كل من يعاني من تليف الكبد، بالامتناع نهائيا عن تناول المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية المحلاة، بالإضافة لاتباع نظام غذائي يحتوي على كمية قليلة من الملح، كما عليهم تناول منتجات الألبان المخمرة، لأنها تمنع الاعتلال الدماغي الكبدي ومضاعفات تليف الكبد المعدية.

ويشير الأخصائي إلى أنه إذا كانت الفيروسات سبب تليف الكبد، فيجب تناول أدوية مضادة للفيروسات، وإذا كان السبب الوزن الزائد والسمنة، ومقاومة الأنسولين، فيجب تناول الأدوية التي تؤثر في مقاومة الأنسولين، وإذا كان التهاب الكبد مناعيا ذاتيا فتوصف للمريض أدوية هرمونية.